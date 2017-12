Etapa a şaptea în Campionatul Judeţean de Fotbal

Campionatul Judeţean de Fotbal continuă la sfîrşitul acestei săptămîni cu partidele etapei a şaptea. Un meci are loc sîmbătă, cel de la Osmancea, iar celelalte duminică, dintre ele detaşîndu-se partida Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ciobanu, care opune două candidate la podium. Iată programul etapei (toate meciurile încep la ora 12.00, cu excepţia jocurilor de la Cerchezu, Chirnogeni şi Ostrov) - SERIA EST: CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Bărăganu (Stadion Central); Viitorul Cerchezu - Avîntul Comana (ora 14.00); AS Independenţa - Fulgerul Chirnogeni; Viitorul Mereni - CFR Constanţa (se joacă sîmbătă, la Osmancea); Sparta II Techirghiol - Aurora II 23 August; Recolta Negru Vodă - Voinţa Valu lui Traian (se joacă la Chirnogeni, de la ora 14.00); Luceafărul Amzacea - Unirea Topraisar; Viitorul II Cobadin - AS Ciocîrlia. SERIA NORD: Viitorul Vulturu - Dunaris Topalu; Viitorul Tîrguşor - Gloria Seimeni; Pescarul Ghindăreşti - CSS Medgidia; Steaua Dorobanţu - Pescăruşul Gîrliciu; Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ciobanu; Voinţa Siminoc - Ulmetum Pantelimon; Ştef Serv Seimeni - Sport Club Horia; Viitorul Fîntînele - Sportul Tortomanu. SERIA SUD: Sacidava Aliman - Sport Prim Oltina (se joacă la Dunăreni); Progresul Dobromir - Inter Ion Corvin (se joacă la Băneasa); Dunărea II Ostrov - Trophaeum Adamclisi (ora 16.00); Marmura Deleni - Peştera Dobrogei Peştera (se joacă la Pietreni).