Euro s-a stabilizat în apropierea nivelului de 3,17 lei

Moneda naţională s-a apreciat uşor, ieri, faţă de euro, cu 0,06% pînă la 3,1702 lei/euro, ca urmare a vînzărilor de valută efectuate de investitorii străini în toate ţările din regiune în cursul dimineţii, susţin dealerii. “A fost o mişcare regională de apreciere a monedelor ţărilor emergente faţă de euro în prima jumătate de oră de tranzacţionare după care au apărut ordinele de cumpărare de valută care au depreciat şi leul, ca urmare a faptului că unii investitori şi-au închis poziţiile speculative din ţările emergente\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank România. După deschiderea şedinţei valutare locale la cursul de 3,1600-3,1640 lei/euro, moneda naţională a avut o tendinţă de apreciere faţă de euro aşa încît cotaţia euro a scăzut la 3,1530-3,1550 lei/euro. La acest nivel au apărut ordine de cumpărare de valută care au depreciat leul pînă la 3,1665-3,1685 lei/euro, iar la jumătatea zilei cursul valutar se stabilizase la 3,1670-3,1730 lei/euro.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1702 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 18 lei vechi (0,06%) faţă de euro, de la 3,1720 lei/euro, cît era miercuri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat, în prima parte a zilei, de la 1,3818 la 1,3728 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3739 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 21 de lei vechi (0,09%) faţă de dolar, de la 2,3053 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,3032 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 3,81% pe an faţă de 4,06% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 4,69% pe an, de la 5,09% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel scăzut de 4,5-5,5% pe an, ca urmare a lichidităţii sporite din piaţa interbancară, cu toate că BNR a atras 1,25 miliarde de lei de la băncile comerciale în certificate de depozit la trei luni la o dobîndă medie de 6,78% pe an.