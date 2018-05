Facturile la încălzire, mai mici cu 13,5% la Constanța

FACTURI MAI MICI PENTRU CONSTĂNȚENI Veste bună pentru constănțeni. Primăria Constanța va reduce prețul gigacaloriei cu 13,5% pentru toată lumea, indiferent de venit. Cum e posibil acest lucru? Simplu. În urmă cu câteva zile, administrația constănțeană a primit de la Guvern 19 milioane de lei pentru subvenționarea energiei termice. De fapt, suma reprezintă o compensare a banilor pe care administrația constănțeană i-a pierdut după ce Consiliul Local a rămas fără acțiunile din port, pentru că Legea 216 din 2008, prin care au fost trecute 20% din acțiunile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța la Consiliul Local Constanța, a fost declarată neconstituțională. Asta pentru că PDL a atacat legea la Curtea Constituțională și, astfel, administrația constănțeană a rămas fără câteva milioane de lei, bani aferenți dividendelor și care urmau a fi fost folosiți de Primărie pentru subvenționarea energiei termice. Primarul Constanței, Radu Mazăre, a explicat în cadrul emisiunii „Știrea Zilei“ de la Neptun TV că cei 19 milioane de lei au fost acordați doar pentru subvenționarea energiei termice în iarna 2014 - 2015, pentru toate categoriile de persoane. „Se reduce gigacaloria cu 13,5% față de anul trecut. Asta înseamnă că factura la încălzire va fi mai mică față de anul trecut pentru toți, indiferent dacă iau subvenție sau nu, indiferent dacă oamenii au bicicletă sau Audi A6. Asta pentru că banii vin direct de la Guvern și UE nu permite folosirea lor pentru subvenții stabilite pe tranșe de venit. Așa am putut să luăm banii, altfel nu-i luam deloc. Mai concret, în iarna aceasta, prețul gigacaloriei nu va mai fi 358,54 de lei, ci 310 lei. Peste această scădere se adaugă reducerea de 10% pentru cei care luau subvenție și de 32,5% pentru cei care se încadrează între tranșele de la 1.500 de lei la 1.800 de lei pe membru de familie și de la 1.800 de lei la 2.100 de lei ca persoane singure. Dacă or să iasă Ponta și Tăriceanu, cei care sunt de acord cu transferul acțiunilor de la port, vom avea bani pentru subvenție și anul viitor, și peste doi ani, și peste trei ani și reducerea va fi de 23% până la 25%, așa cum am mai spus. Dacă nu, nu, pentru că presupun că n-o să ne mai dea nimeni nici compensare și nici banii din port n-o să-i primim“, a declarat în emisiune Radu Mazăre.

AJUTOR Așa cum a amintit Mazăre, pe lângă subvenționarea generală a căldurii cu 13,5% se vor acorda și subvențiile de la Guvern în baza Ordonanței de Urgență 70/2011, dar și de la Primăria Constanța, prin Hotărâre de Consiliu. Ajutorul de la cele două autorități va fi diferențiat, în sensul că, acolo unde Guvernul va acorda un ajutor mai mare, Primăria va contribui mai puțin, pentru a nu se depăși prin subvenții 100% din factura la încălzire. Prin urmare, constănțenii care au venituri lunare ce se încadrează între 0 și 155 de lei/membru de familie vor primi o subvenție din partea Guvernului de 90% pentru plata facturii privind energia termică, la care se adaugă o subvenție de 6% din partea Primăriei Constanța. În aceste cazuri, anul trecut, ajutorul acordat de municipalitate era de 5,5%, dar a crescut anul acesta. Totodată, persoanelor singure care au asemenea venituri li se vor subvenționa integral facturile la energia termică din partea Guvernului, ceea ce înseamnă că municipalitatea nu va participa în niciun fel la ajutorarea acestei categorii de persoane. Familiile care înregistrează venituri ce se încadrează între 155,1 și 210 lei vor primi 80% ajutor de la Guvern și 12% de la Primărie (după ce iarna trecută au beneficiat de 11% sprijin de la municipalitate), iar persoanele singure - 90% de la Guvern și 6% de la Primărie (de la 5,5%).

GIGACALORIA, SUBVENȚIONATĂ CU LIMITĂ Pe măsură ce veniturile familiilor ori persoanelor singure cresc, scade sprijinul acordat de Executiv și crește subvenția oferită de municipalitate. Astfel, familiile ale căror venituri se încadrează între 210,1 și 260 de lei vor primi un ajutor de 70% din partea Executivului și 18% de la Primărie (de la 17%), iar persoanele singure cu aceleași venituri - 80% de la Guvern și 12% de la Primărie (de la 11%). Cel mai mic ajutor acordat de la București este de 5% pentru persoanele care înregistrează venituri de 615,1 lei până la 786 de lei, caz în care autoritatea locală subvenționează gigacaloria cu 57% (de la 53%). De la aceste valori, Guvernul nu mai acordă niciun ajutor constănțenilor, însă municipalitatea continuă să ofere subvenții, evident, în procente din ce în ce mai mici, având în vedere că vorbim și despre venituri mai mari ale solicitanților. Și sprijinul oferit de Primărie se oprește dacă veniturile medii pe membru de familie depășesc (după modificările operate luni) 1.800 de lei sau dacă veniturile persoanelor trec de 2.100 de lei. Administrația constănțeană oferă ajutoare de 32,5% din factura pentru încălzire și celor care nu se încadrează în criteriile Ordonanței 70/2011, în sensul că dețin cel puțin unul dintre bunurile specificate în OUG (mașină mai nouă de 10 ani, cotă-parte dintr-o casă, tractoare, șalupe sau alte astfel de bunuri). Și aici se mențin plafoanele de venit la 1.800 lei/membru de familie sau 2.100 lei la persoanele singure. De menționat este că nu pot beneficia de ajutor de încălzire familiile sau persoanele singure care dețin integral două sau mai multe locuințe în Constanța. La fel de important este și faptul că, potrivit legislației, ajutorul pentru încălzire se acordă în anumite limite (adică pentru un număr finit de gigacalorii consumate), în funcție de luna și de numărul de camere.

Dacă știți că vă încadrați în criteriile impuse de Executiv ori doar de municipalitate, puteți procura de pe site-ul Primăriei - http://www.primaria-constanta.ro/Fisiere/Subventii/2014-2015/CerereAjutoareIncalzire_2014_2015.pdf - formularul cerere-declarație pe proprie răspundere, pe care să îl completați și apoi să-l depuneți la sediul autorității locale, pentru a plăti mai puțin pentru căldură.