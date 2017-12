Falezele şi pădurile, luate cu asalt de constănţeni

De Paşte, vremea frumoasă i-a scos din case pe constănţeni. Parcurile şi staţiunea Mamaia au fost invadate, iar grătarele au fost încinse toată ziua. După o masă îmbelşugată, constănţenii şi turiştii care şi-au petrecut Paştele pe litoral au luat cu asalt aleea de promenadă din Mamaia şi faleza din faţa Cazinoului din Constanţa. Profitînd de mini-vacanţa de Paşte, de soare şi de faptul că locuiesc la malul mării, unii constănţeni nu au rezistat tentaţiei de a încerca apa mării... măcar cu degetul. ”Am ieşit la plimbare cu familia. În prima zi de Paşte am fost în vizită la rude, iar acum ne relaxăm în aer liber. Din păcate, este încă foarte devreme şi apa mării este rece, aşa că nu ne putem gîndi la o baie în mare. Pentru asta, aşteptăm 1 Mai”, a spus Constantin Mitrache, un constănţean ieşit la plimbare cu familia în Mamaia. Mulţi au fost şi cei care şi-au rezervat zilele de Paşte pentru a ieşi la pescuit, unul dintre locurile preferate fiind malul lacului Siutghiol. Ei au înlocuit tradiţionala friptură de miel cu micii, iar vinul roşu, cu berea. Constănţenii care s-au temut că masa copioasă de Paşte ar putea avea repercusiuni grave asupra condiţiei fizice nu au ezitat să îmbine utilul cu plăcutul şi să facă sport pe plajă sau în timp ce se prepara grătarul. După o ieşire la pădure sau o plimbare pe plajă, distracţia a continuat în baruri şi terase. ”Ne bucurăm de zilele libere. Din păcate, nu am putut pleca la o pensiune în Moldova, aşa cum ne-am dorit, pentru că nu ne-am putut lua concedii. Ne mulţumim cu o ieşire la terasă. Este oricum mai bine decît să stăm acasă”, a spus Cristina Cerşamba, aflată la o terasă în Portul Tomis. Pentru cei mai tineri dintre constănţeni, Paştele nu a fost altceva decît un nou motiv de distracţie, drept pentru care au petrecut chiar şi Noaptea de Înviere în compania DJ-ilor şi a băuturilor fine. A doua zi de Paşte a însemnat pentru mulţi constănţeni şi o nouă zi de cumpărături, aşa că marile magazine care ieri şi-au reluat programul au fost la fel de aglomerate ca înainte de sărbătorile pascale. Apetitul constănţenilor pentru cumpărături a fost confirmat şi de către comercianţi, care susţin că vînzările au crescut, în acest an, cu pînă la 40% faţă de perioada similară a anului trecut.