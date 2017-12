Fata morgana

Guvernul Boc doreşte cu orice preţ să dea impresia că îşi continuă marşul portocaliu împotriva corupţiei, căci ieri s-a derulat în forţă o nouă serie de descinderi, arestări preventive şi trimiteri în judecată. Problema este că atât operaţiunea cu pricina, cât şi fenomenul împotriva căruia este îndreptată ea, sunt tot de culoare portocalie, ceea ce mă face să suspectez această pantomimă justiţiară drept o formă de manipulare a opiniei publice, deoarece nu-mi vine să cred că aceeaşi entitate oligarhică şi mafiotă îşi taie singură o mână, folosindu-se de cealaltă... Ca să nu mai spun că îmi este de-a dreptul imposibil să concep că ar exista cineva pe lumea asta care poate fi cinstit şi corupt, în acelaşi timp!

Mai întâi, Bercea Mondial, pe lângă punerea oficială sub acuzaţie pentru tentativă de omor, a arătat cât este de fraier, fiindcă nu şi-a dat seama că telefonul ce-i fusese îngăduit în arestul preventiv era, de fapt, o capcană, din cauza căreia s-ar putea alege cu un alt dosar penal, căci \"cumătrul\" preşedintelui României, cum l-a numit chiar Traian Băsescu, făcând haz de necaz, mai demult, a fost interceptat de serviciile speciale în timp ce încerca să influenţeze justiţia. Dacă, însă, ne gândim şi la \"românul mare\" la care face referire interlopul în convorbirile sale, n-ar fi exclus ca el să se fi simţit mai sigur pe sine decât ne închipuim noi, pentru că se ştia protejat... De cine? \"That is the question!\" - vorba lui Shakespeare, pe care nici Traian Băsescu, nici \"cumătrul\" său nu l-au citit.

Apoi, ca din senin, a apărut vestea că fostul director Necolaiciuc, cel care a falimentat CFR-ul pe vremea primului ministeriat la Transporturi al Ancăi Boagiu, va fi extrădat din SUA pe 20 aprilie când mi se pare că guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa parlamentului pentru legea privind plafonarea salariilor profesorilor şi pentru Codul de dialog social. A naibii coincidenţă! Cam tot aşa a fost prins şi Nicolae Popa în Indonezia, cu doar câteva zile înainte de confruntarea finală între Mircea Geoană şi Traian Băsescu, la ultimele prezidenţiale... Nu ştiu de ce, aşa cum spuneam şi la început, toată această pantomimă îmi lasă impresia unei uriaşe şi foarte parşive manipulări.

Senzaţia mea este că actuala putere trăieşte cu iluzia că i-ar mai putea convinge pe români că este corectă, incoruptibilă şi bine intenţionată, cosmetizându-şi astfel imaginea publică până la viitoarele alegeri din 2012. Din nefericire pentru caracatiţa portocalie, care încearcă să-şi taie demonstrativ câteva tentacule, rămânând totuşi, în secret, cât se poate de validă, şi din fericire pentru noi, numeroşii alegători ajunşi pe culmile disperării, Traian Băsescu, PDL-ul şi întreaga camarilă aleargă după o Fata Morgana politică... Weekend plăcut!