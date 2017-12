FC Viitorul Constanţa a remizat cu Sivasspor

FC Viitorul Constanţa a încheiat, ieri, cu un rezultat de egalitate, ultima partidă de verificare susţinută în cantonamentul din Turcia, 0-0 cu Sivasspor (locul 7 în Turcia). A fost o partidă dominată cu autoritate de tinerii jucători constănţeni, ocoliţi de şansă în această confruntare. Sivasspor a încercat să-şi impună ritmul şi să demonstreze că nu întâmplător a pierdut în extremis un loc în UEFA Europa League în ultimul sezon, dar a avut în faţă o echipă determinată, dornică de a încheia cu un succes acest cantonament. Iancu a făcut ce a vrut cu fundaşii turci, experienţa celor din urmă dovedindu-se insuficientă în faţa driblingurilor năucitoare ale tânărului internaţional de juniori. De altfel, prima ocazie a partidei i-a aparţinut aceluiaşi Iancu, în min. 18, însă mingea şutată din lovitură liberă de la 22 m a trecut la o palmă de stâlpul porţii adverse. După o incursiune a lui Rusu finalizată cu şut din interiorul careului, reţinut de portar, acelaşi Iancu ar fi putut deschide scorul, dar şutul său puternic de la 20 m a fost respins cu dificultate în corner. În min. 36 s-a consemnat şi prima bară a partidei, autor... Gabriel Iancu, cu un şut superb, din voleu, din alergare, de la 14 m. Viitorul a atacat chiar şi cu fundaşii, mezinul Mihai Bălaşa reluând mingea cu capul pe lângă poartă în min. 38. Sivasspor a ripostat doar printr-un şut de la aproximativ 20 m, reţinut fără probleme de Vîtcă. Partea secundă a debutat cu “torpila” trimisă de Benzar de la 25 m, dar portarul advers a fost la post. Acelaşi Benzar a fost lăsat singur cu portarul advers după o pasă a lui Cârstocea peste toată apărarea, dar mijlocaşul venit de la Timişoara nu a reuşit să deschidă scorul. Turcii şi-au trecut şi ei o bară din lovitură liberă, în min. 75, aceasta fiind de altfel singura şansă de gol a lor în partea secundă. Ultimele două oportunităţi de a modifica tabela au aparţinut Viitorului, dar Lazăr a nimerit din nou bara transversală, cu un şut de la 30 m, iar Cristea a şutat în portar din situaţie de unu la unu după o pasă perfectă a aceluiaşi Lazăr.

„A fost o bună repetiţie înainte de începerea campionatului. Un joc împotriva unei formaţii foarte puternice. Cred că am făcut o partidă bună şi cu mai mult curaj am fi putut câştiga. Sunt mulţumit de toţi cei care au intrat pe teren. Am arătat că suntem o echipă bună. S-a ratat mult, dar este bine că ajungem acolo. Trebuie să ne creăm şi mai multe ocazii şi atunci vor veni şi victoriile“, a spus antrenorul Cătălin Anghel.

Pentru FC Viitorul Constanţa au evoluat: Vîtcă (69 Buzbuchi) - Bălaşa (83 Mladen), Bejan, Larie, Toşca (76 Turcu) - Benzar, Iacob (76 Onicaş), Cârstocea (76 Lazăr), Iancu - V. Rusu (69 Cristea), A. Chiţu (76 Albu). Formaţia constănţeană va reveni în această seară în România.