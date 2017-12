FC Viitorul încheie sezonul regulat la Cluj-Napoca

Etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal, ultima din sezonul regulat, programează duminică seară, de la ora 20.30, la Cluj-Napoca, întâlnirea dintre formațiile CFR Cluj și FC Viitorul. Constănțenii, aflați pe prima poziție a clasamentului, vor arbitra prezența în play-off a clujenilor, o victorie a jucătorilor antrenați de Gheorghe Hagi putând trimite în play-out formația pregătită de Vasile Miriuță, în funcție și de celelalte rezultate.

„Trebuie să facem un meci foarte bun. Vrem să facem un rezultat pozitiv. E provocator. A termina sezonul regulat pe primul loc este un lucru fantastic pentru noi. Suntem pe merit pe primul loc și văd că adversarii au început să ne respecte. Am transformat înfrângerile în victorii și este important să ai mentalitate de a juca meci de meci la victorie. Obiectivul nostru este de a produce an de an jucători care să arate cât de buni sunt. De acum încolo va fi foarte greu. Trebui să ne luptăm cu cei mai buni. Poate o să fim cei mai buni. Am arătat că suntem competitivi. Lupta e deschisă până la final. Spun încă o dată că nu e bine că se înjumătățesc punctele în play-off. Dar asta e regula și trebuie să o respectăm. Dar asta nu înseamnă este un lucru corect. Dar play-off-ul este un lucru bun, dacă nu se înjumătățesc punctele”, a declarat managerul tehnic al echipei constănțene, Gheorghe Hagi.

Jucătorii Viitorului sunt conștienți de dificultatea partidei de la Cluj-Napoca, dar vor aborda întâlnirea cu gândul la victorie. „Știm că va fi un meci foarte greu. CFR este o echipă care joacă foarte bine acasă. Sper că va ieși un meci foarte frumos. Mergem cu gândul de a lua cele trei puncte, dar nu va fi ușor”, a spus Dragoș Nedelcu, în timp ce Ionuț Vână: „Un meci foarte important pentru noi. Mergem să câștigăm. Știm că CFR este o echipă foarte bună, joacă un fotbal frumos, dar noi ne concentrăm pe ce avem de făcut și sunt foarte încrezător. Avem și noi nevoie de victorie, pentru a face cât mai multe puncte”.

Programul partidelor din ultima etapă - sâmbătă, 4 martie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - Concordia Chiajna, ora 20.30: FC Steaua Bucureşti - ASA Tg. Mureș; duminică, 5 martie, ora 20.30: CFR Cluj - FC Viitorul, CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș (se joacă la Pitești), Pandurii Tg. Jiu - FC Dinamo Bucureşti (se joacă la Drobeta Turnu Severin); luni, 6 martie, ora 18.00: FC Voluntari - CSMS Poli Iași (se joacă la București, pe stadionul „Dinamo”), ora 20.30: Astra Giurgiu - FC Botoşani. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Dintre formațiile CFR Cluj, CS Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaș şi Dinamo Bucureşti se va decide la finalul întâlnirilor de duminică seară echipa care va rata play-off-ul.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-21), 2. FC Steaua 46p (33-21), 3. Astra 41p (29-28), 4. CFR 40p (41-23), 5. Craiova 40p (35-26), 6. Gaz Metan 39p (36-26), 7. Dinamo 38p (38-33), 8. Botoşani 32p (30-28), 9. Voluntari 30p (30-36), 10. Iaşi 26p (27-31), 11. Concordia 24p (16-31), 12. Pandurii 19p (24-40), 13. ACS Poli 13p (24-41), 14. ASA 11p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.