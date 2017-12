FC Viitorul vrea să-și păstreze fotoliul de lider în Liga 1

Penultima etapă a sezonului regulat din Liga 1 la fotbal programează sâmbătă, de la ora 15.00, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, întâlnirea dintre FC Viitorul și ACS Poli Timișoara. Trupa lui Gheorghe Hagi, ocupanta primului loc, este favorită în confruntarea cu penultima clasată, dar jucătorii constănțeni știu că niciun meci nu este câștigat în afara terenului. În actualul sezon, Viitorul a pierdut cele două partide susținute la Timișoara în prima parte a sezonului, 1-2 în optimile de finală ale Cupei Ligii Adeplast și 0-1 în etapa a 12-a a Ligii 1 Orange.

„Un meci important pentru noi, pe care trebuie să-l câștigăm. Timișoara este o echipă care stă bine în teren și pleacă bine pe contraatac. Este o echipă incomodă, dar sperăm să facem un joc bun și să obținem cele trei puncte. Un meci important pentru moralul nostru, pentru a rămâne sus”, a spus mijlocașul Florin Purece, completat de fundașul Robert Hodorogea: „Timișoara este o echipă cu jucători cu experiență, cu un antrenor cu multă experiență în prima ligă, care ne-a pus multe probleme în acest sezon, dar jucăm pe teren propriu și sperăm să obținem victoria. Sperăm, de asemenea, că vor veni mai mulți spectatori în tribune”.

„Noi am plecat cu ideea de a rămâne în prima ligă. Unde suntem noi acum, nu visa nimeni. Jucătorii s-au trezit într-o postură grea”, a declarat Gică Hagi.

Pentru partida de sâmbătă, clubul constănțean asigură transport gratuit către stadionul „Central” suporterilor din Constanța și Năvodari. Un autocar va pleca de la Palatul Copiilor din Constanța, la ora 14.00, iar altul, din centrul orașului Năvodari, zona Troiţă, tot la ora 14.00. Întoarcerea suporterilor din Constanţa şi Năvodari va fi asigurată imediat după încheierea meciului.

VINERI SEARĂ, PRIMA PARTIDĂ A ETAPEI

Programul meciurilor din etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal - vineri, 24 februarie, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - FC Voluntari; sâmbătă, 25 februarie, ora 15.00: FC Viitorul - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: Dinamo București - CS Universitatea Craiova; duminică, 26 februarie, ora 13.30: FC Botoșani - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - FC Steaua București; luni, 27 februarie, ora 18.00: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu, ora 20.30: CSM Poli Iași - CFR Cluj. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 48p (golaveraj: 34-21), 2. FC Steaua 45p (32-20), 3. Craiova 40p (34-24), 4. Gaz Metan 38p (35-25), 5. CFR 37p (39-22), 6. Dinamo 35p (36-32), 7. Astra 35p (23-25), 8. Botoşani 29p (27-27), 9. Voluntari 29p (30-36), 10. Iaşi 26p (24-26), 11. Concordia 24p (15-28), 12. Pandurii 19p (23-37), 13. ACS Poli 13p (24-36), 14. ASA 10p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

