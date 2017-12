Filmul „American Hustle”, mare câştigător

A 71-a ediţie a Globurilor de Aur a fost una a întâmplărilor neprevăzute! A început cu o inundaţie şi s-a terminat cu un curcubeu, date fiind culorile alese de vedete pentru ţinutele lor de seară. Un dispozitiv de protecţie contra incendiilor din hotelul Beverly Hilton, din Los Angeles, a inundat covorul roşu pe care urmau să defileze vedetele participante la gala Globurilor de Aur. Defecţiunea a fost reparată însă în timp-record, cu o intervenţie demnă de un film de acţiune a Departamentului de pompieri din exclusivistul cartier Beverly Hills. Incidentul a fost imediat dat uitării odată cu apariţia celebrităţilor, care au strălucit la propriu şi la figurat.

Prezentatoarele Tina Fey şi Amy Poehler au început seara ironizându-l de Tom Hanks, ceea ce pare că le-a purtat noroc, aşteptându-se confirmarea unui record de audienţă. Surprizele nu lipsesc însă nici din palmaresul Globurilor de Aur. Filmul istoric „12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, care urmăreşte soarta unui om liber răpit şi redus la sclavie timp de 12 ani în secolul al XIX-lea, a câştigat Globul de Aur pentru Cea mai bună dramă, singurul său trofeu al serii, deşi primise şapte nominalizări. Lungmetrajul „American Hustle / Ţeapă în stil american”, în regia lui David O. Russell, a fost desemnat Cel mai bun film de comedie sau musical, dar a concretizat în premii doar trei dintre cele şapte nominalizări. Acest lungmetraj regizat de David O. Russell s-a mai impus şi la categoriile Cel mai bun rol principal feminin într-un film de comedie sau musical, pentru Amy Adams, şi Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru Jennifer Lawrence. „American Hustle / Ţeapă în stil american” se concentrează pe un complicat caz de corupţie din anii '70, cu ramificaţii în Congresul american. Atunci, 31 de oficiali guvernamentali, suspectaţi de acte de corupţie şi trafic de influenţă, au fost cercetaţi penal, iar 11 dintre ei au fost puşi sub acuzare. O surpriză a fost şi premiul pentru Cea mai bună regie, atribuit lui Alfonso Cuaron pentru „Gravity”.

A fost o seară mare pentru Leonardo DiCaprio, care a câştigat Globul de Aur pentru Cel mai bun actor de comedie, pentru rolul de milionar jucat în „The Wolf of Wall Street / Lupul de pe Wall Street”. Trofeele pentru Cel mai bun actor într-un film dramatic le-au revenit lui Matthew McConaughey şi Jared Leto - colegi în distribuţia „Dallas Buyers Club”, un film cu buget mic, care s-ar putea dovedi buturuga mică care va da peste cap toate pariurile la Oscar. S-a confirmat premierea lui Cate Blanchett ca Cea mai bună actriţă în rol dramatic pentru rolul din „Blue Jasmine”, în regia lui Woody Allen, film despre o femeie ajunsă în pragul depresiei. Surprize au rezervat şi premiile decernate la categoria dedicată producţiilor de televiziune. Prezentatoarea Amy Poehler a câştigat primul Glob de Aur din carieră pentru Cea mai bună actriţă într-o comedie, pentru rolul din serialul „Parks and Recreation”, în timp ce Andy Samberg a fost desemnat Cel mai bun actor într-o comedie, pentru rolul din „Brooklyn Nine-Nine”. De altfel, acest serial este marele câştigător, fiind la primele nominalizări şi la primele premii câştigate, faţă de alte producţii deja consacrate. Au confirmat însă şi serialele „Breaking Bad” şi „House of Cards”, aflate pe lista câştigătorilor. Veterana Jacqueline Bisset a primit primul Glob de Aur din carieră, dar emoţiile au copleşit-o atât de tare încât nu va fi deloc mândră de prestaţia sa de pe scenă.

Lista completă a câştigătorilor celei de-a 71-a ediţii a Globurilor de Aur:

Cinematografie:

Cel mai bun film dramatic: „12 Years a Slave”

Cea mai bună comedie: „American Hustle”

Cel mai bun actor într-o dramă: Matthew McConaughey - „Dallas Buyers Club”

Cel mai bun actor într-o comedie: Leonardo DiCaprio - „The Wolf of Wall Street”

Cea mai bună actriţă într-o dramă: Cate Blanchett - „Blue Jasmine”

Cea mai bună actriţă într-o comedie: Amy Adams - „American Hustle”

Cel mai bun actor în rol secundar: Jared Leto - „Dallas Buyers Club”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jennifer Lawrence - „American Hustle”

Cea mai buă regie: Alfonso Cuaron - „Gravity”

Cel mai bun scenariu: Spike Jonze - „Her”

Cel mai bun film străin: „La Grande Bellezza” (Italia)

Cel mai bun film de desene animate: „Frozen”

Cel mai bun cântec original: „Ordinary Love”, aparţinând U2 şi Danger Mouse, pe coloana sonoră a filmului „Mandela: Long Walk to Freedom”

Cea mai bună coloană sonoră: „All Is Lost” - Alex Ebert

Televiziune:

Cel mai bun serial dramatic: „Breaking Bad”

Cel mai bun actor într-o dramă: Bryan Cranston - „Breaking Bad”

Cea mai bună actriţă într-o dramă: Robin Wright - „House of Cards”

Cel mai bun serial de comedie: „Brooklyn Nine-Nine”

Cel mai bun actor într-o comedie: Andy Samberg - „Brooklyn Nine-Nine”

Cea mai bună actriţă într-o comedie: Amy Poehler – „Parks and Recreation”

Cel mai bun mini-serial sau film TV: „Behind the Candelabra”

Cel mai bun actor în mini-serial sau film TV: Michael Douglas - „Behind the Candelabra”

Cea mai bună actriţă în mini-serial sau film TV: Lisabeth Moss - „Top of the Lake”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Jacqueline Bisset - „Dancing on the Edge”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Jon Voight - „Ray Donovan”

Premiul pentru întreaga carieră (Premiul Cecil B. de Mille): Woody Allen