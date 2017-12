Frate, dar brânza e pe voturi

În perspectiva alegerilor pentru şefia PD-L Constanţa, disputele din acest partid au dat deja în clocot. Sunt activişti care, în decurs de câteva zile, trec foarte rapid de la o stare sufletească la alta. Desigur, în funcţie de cum bate vântul. Şi nu s-ar putea spune că, în această perioadă, nu am avut parte de vânturi puternice în formaţiunea politică amintită. Sunt pedelişti care, profitând de faptul că Traian Băsescu a băgat, din motive personale, capul la cutie, se agită să instaureze noua ordine mondială în PD-L, dând, cu de la sine putere, verdicte! Desigur, domnii în cauză îşi asumă un mare risc, deplasându-se singuri în raza de risc maxim, când o pot lua foarte uşor în freză. Lui Mircea Banias, de pildă, mă refer la liderul PD-L Constanţa, i se pregătesc cele sfinte în politică. Unii îi cântă prohodul. E drept, pe nas, pentru că nu au absolvit la zi şcoala de popi. Alţii se grăbesc să-i pună bomboana pe colivă, dar nu au grâu pentru aşa ceva. Cei mai puţini încrezători în forţele lor apelează la serviciile unor ghicitoare specializate în blesteme politice. Sunt invocate duhurile rele, care, în regim de urgenţă, sunt trecute pe ordinea de zi a şedinţelor. Desigur, pe acest fundal, îşi fac simţită prezenţa guralivii partidului. Unul dintre ei este Mugur Mitrana, primarul comunei 23 August. De când a fost cooptat în nucleul foştilor primari pesedişti, fiind binecuvântat pe postul de mezin al grupării respective, gura nu-i mai tace! Nu-mi amintesc ca domnul Mitrana, care face şi desface conduceri de partid, să se fi numărat printre activiştii care au pus bazele Partidului Democrat la Constanţa… Sigur, între timp, altoit cu PSD şi PNL, Partidul Democrat s-a transformat într-o “corcitură politică”, dar asta este cu totul altă chestiune. Anul trecut, la o întâlnire de taină, Mugur Mitrana, debarcat de pe aripile vântului în politică, vota cu ambele mâini susţinerea lui Banias în fruntea PD-L Constanţa. Acum, din câte constat, s-a răsucit fundamental la 360 de grade! Mă rog, e treaba domniei sale, dar poate că i-ar fi stat mai bine în postura activistului care nu este îndreptăţit să dea lecţii altora. Plecarea din PSD, aşa cum s-a derulat ea la vremea respectivă, nu reprezintă un motiv de a face pe cocoşul în partidul care l-a adoptat sub pelerina lui Stelian Duţu, un nume de care Mitrana îşi aduce aminte cu greu. Nu este deloc rău că, în perspectiva alegerilor de partid, apar noi candidaţi care râvnesc la funcţia deţinută în prezent de Mircea Banias. Sigur, nu este plăcut pentru cei care l-au ajutat pe Băsescu în alegeri să fie aruncaţi la lada de gunoi a politichiei, ca şi cum munca lor nu ar fi contat pentru noul mandat! Le plâng de milă celor care nu au înţeles, după atâta amar de vreme, că ăsta este principiul de bază al preşedintelui, după ce îşi vede sacii în căruţă, el fiind adoptat şi de mai marii partidului. Spuneam că, în ciuda acestor realităţi regretabile, este bine că au început să emită pretenţii şi cei din vechea gardă a partidului. Lansarea lui Paul Brânză ar trebui să-i trezească din amorţeală pe pedeliştii autentici, care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns să fie călcaţi în picioare de cei care şi-au trădat partidul care i-a propulsat în viaţa politică. Paul Brânză este un candidat serios, cu vechi state în PD-L, dar asta nu înseamnă că Banias are, cum s-ar spune, zilele numărate. Salut prezenţa domnului Brânză pe liste, domnia sa fiind, cel puţin, până acum, singurul contracandidat serios al lui Mircea Banias. În plus, Paul Brânză se bucură de susţinerea flăcării violet… Frate, frate, dar Brânză e pe voturi!