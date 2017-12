Gabor Kiraly se retrage din naţionala Ungariei, la 40 de ani

Gabor Kiraly, portarul echipei naţionale de fotbal a Ungariei, în vârstă de 40 de ani, a anunţat miercuri, prin intermediul site-ului personal, că se retrage din naţională, după 18 ani de carieră şi 107 selecţii în palmares. Veteranul este cunoscut în întreaga lume pentru faptul că evoluează într-o pereche de pantaloni lungi gri, indiferent de temperatură! „Jucam în pantaloni lungi încă din 1996, la echipa din orașul natal, Szombathely. O dată i-am băgat la spălat pe cei negri și nu au mai ieșit întregi din mașină. Am ales unii gri și în următoarele 8-9 meciuri nu am primit niciun gol și ne-am salvat de la retrogradare. De atunci nu am mai renunțat la ei și nici nu am de gând”, a explicat Kiraly, care a participat în această vară la Campionatul European din Franţa, fiind cel mai bătrân jucător din istoria turneelor finale de CE. Naţionala Ungariei a ajuns până în optimile EURO 2016, fiind eliminată de Belgia (0-4).

„Am dat totul pentru naţională, dar corpul meu mi-a semnalat că a ajuns la limită. Sunt un perfecţionist şi vreau să am cele mai bune evoluţii, dar nu mai este cazul la 40 de ani, mai ales având în vedere nivelul echipei noastre. Sunt extrem de recunoscător, am primit multă dragoste. Rămân fanul naţionalei”, a declarat Kiraly. Portarul maghiar a motivat prin oboseală această decizie de a se retrage, dar va continua să joace pentru echipa sa de club, Haladas Szombathely. Kiraly a evoluat de-a lungul carierei la Haladas, Hertha Berlin, Crystal Palace, West Ham United, Aston Villa, Bayer Leverkusen și Fulham, iar din 2015 a revenit la Haladas.

Gabor Kiraly a devenit cel mai selecţionat jucător din naţionala Ungariei în luna mai a acestui an, când a depăşit recordul de 101 selecţii deţinut de Jozsef Boszik. Debutul său la naţională s-a înregistrat pe 25 martie 1998, într-un meci câştigat contra Austriei, în care a apărat și o lovitură de pedeapsă.

Kiraly este primul fotbalist de peste 40 de ani care joacă la un turneu final european: cu 40 de ani şi 75 de zile, Kiraly l-a depăşit cu aproape un an pe Matthaus, care a evoluat la EURO 2000 când avea 39 de ani şi 91 de zile. Alţi jucători de vârstă înaintată prezenţi la turnee finale europene au fost Morten Olsen (Danemarca), care avea 38 de ani şi 308 zile la EURO 1988, şi Peter Shilton (Anglia), 38 de ani şi 271 zile la EURO 1988.