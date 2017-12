Gabriel Iancu, aproape de un transfer de vis la Steaua

Cel mai promiţător tânăr jucător din campionatul românesc, Gabriel Iancu, este foarte aproape de o despărţire de clubul unde a cunoscut cele mai frumoase satisfacţii din carieră. Atacantul în vârstă de 18 ani al Viitorului se află în discuţii avansate cu Steaua Bucureşti, formaţie care doreşte să-şi asigure serviciile jucătorului care a impresionat încă de la primele apariţii în Liga 1.

„Sunt discuţii avansate cu Steaua pentru transferul lui Iancu. Jucătorul este dorit de Steaua şi de alte cluburi. Am stat la masă şi am discutat cu cine dorea. Steaua l-a dorit mai mult decât celelalte echipe şi are un avans în momentul de faţă. Dacă se va transfera, noi îl vom da, nu punem condiţii. Jucătorul, dacă are o ofertă bună care să îi aducă un progres, nu avem de ce să îl ţinem. Cluburile s-au înţeles şi probabil că şi jucătorul îşi doreşte să ajungă acolo”, a declarat Gheorghe Hagi.

Chiar dacă are doar 18 ani, cele şase goluri reuşite în acest sezon şi faptul că este la această vârstă probabil singurul titular indiscutabil din primul eşalon sunt argumente că Iancu ar putea face faţă cerinţelor şi la un club precum Steaua. „Nu este un jucător prea crud pentru Steaua, cu toate că are foarte multe de învăţat. El este cam pe acolo pe unde eram eu. Eu am marcat şapte goluri în 17 meciuri, el a marcat şase goluri în 17 meciuri. Are tehnică individuală şi de pase foarte bune, are personalitate şi inteligenţă în joc. Nu este un jucător exploziv, dar gândeşte foarte bine în teren, creează panică. Este un jucător valoros, nici scump, nici ieftin”, a subliniat Hagi.

Un alt jucător care ar putea părăsi Viitorul în această iarnă este şi Aurelian Chiţu, jucătorul de bandă fiind dorit cu insistenţă de Dinu Gheorghe la Astra Giurgiu.