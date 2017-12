George Clooney, eternul îndrăgostit

Pe ce pune George Clooney mâna, altul o ia de nevastă! Acesta pare să fie... modul de operare al actorului american pe care nicio femeie nu mai reuşeşte să-l convingă să facă pasul spre altar. Actorul a fost căsătorit timp de patru ani cu actriţa Talia Balsam şi nu pare să fi depăşit această experienţă negativă! Cea mai recentă iubită a lui George Clooney, Stacy Keibler, s-a căsătorit cu Jared Pobre, pe o plajă în Mexic, weekend-ul trecut, ceea ce a atras în mod neplăcut atenţia către fostul său iubit. ”Fericirea mea este de nedescris! Mariajul este o ultimă legătură a dragostei şi prieteniei. Înseamnă să-ţi pui toată credinţa şi încrederea într-o persoană pe care nu poţi să o ajuţi decât crezând că este sufletul tău pereche. Cineva care îţi vrea binele, cineva care alege cu grijă pentru tine, care te ajută să te maturizezi şi să fii cea mai bună persoană care poţi să fii. Jared este toate acestea pentru mine”, a declarat Stacy Keibler, ale cărei cuvinte nu pot să nu aducă aminte de despărţirea amiabilă de George Clooney, de vara trecută. În ceea ce îl priveşte, George Clooney merge mai departe, fără regrete.

La 52 de ani, starul american continuă să facă furori printre reprezentantele sexului frumos, iar ele, aparent, sunt importante pentru el. ”Femeile au jucat mereu un rol crucial în viaţa mea. Îmbătrânind, sunt, fără îndoială, mai sensibil la anumite calităţi, dar evit să întocmesc categorii. Aştept pur şi simplu de la o femeie să îmi aducă fericire, linişte şi bucurie”, mărturisea recent George Clooney. Întrebat şi dacă se simte un om împlinit, actorul convertit în regizor a recunoscut: ”În viaţă nu putem, din păcate, să avem totul. Dacă te dedici prea mult carierei, viaţa privată are de suferit. Este motivul pentru care am decis să fac o pauză. Timp de un an şi jumătate, nu am stat două săptămâni la mine acasă, în Los Angeles. Este timpul să-mi pun familia şi prietenii pe primul loc. Am nevoie să-mi petrec timpul cu ei”, a completat George Clooney. În ultima vreme, s-a afişat la braţ cu o femeie deşteaptă, dar nu a renunţat la statutul de mare cuceritor. Acum, despre star se zvoneşte că a pus ochii pe apetisanta Eva Mendes, după ce cealaltă bombă latino de la Hollywood, Eva Longoria, l-a refuzat politicos. Deocamdată, Eva Mendes este implicată într-o relaţie cu Ryan Gosling, dar se zvoneşte că se află la finalul poveştii de dragoste!