George Lucas va produce un musical

Cineastul George Lucas va produce, prin intermediul companiei sale de producţie cinematografică Skywalker Ranch, din San Francisco, un film de animaţie sub forma unui musical, în care zânele vor fi personajele principale. Deocamdată, nu sunt cunoscute alte detalii despre intriga filmului, producătorii americani păstrând în mare secret informaţiile despre acest proiect cinematografic. Filmul, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, reprezintă una dintre rarele incursiuni ale regizorului american în afara universului său preferat, cel SF. Cel mai recent film pe care l-a regizat a fost „Star Wars: Revenge of the Sith / Războiul stelelor - Răzbunarea Sith” din 2005. În prezent, George Lucas a intrat în etapa de post-producţie cu filmul „Red Tails”, o peliculă inspirată de Tuskegee Airmen, primul escadron de piloţi afro-americani care a luptat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. George Lucas a scris scenariul şi este producătorul executiv al acestui film. Kevin Munroe va regiza musicalul despre zâne, a cărui coloană sonoră va cuprinde multe cântece celebre.