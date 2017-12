Germania, calificare chinuită în sferturile de finală

Unul dintre cele mai aşteptate dueluri din faza optimilor de finală ale Mondialului brazilian, cel dintre Germania şi Algeria, s-a încheiat, luni noapte, cu victoria echipei pregătite de Joachim Low, scor 2-1 (Schurrle 92, Mesut Ozil 119 / Djabou 120+2), după prelungiri. Germania a confirmat în cele din urmă calculul hârtiei, însă doar după 120 de minute chinuite. Algeria s-a apărat admirabil în primele 90 de minute şi chiar şi-a creat ocazii importante la poarta lui Neuer. A fost una dintre cele mai frumoase întâlniri de la acest turneu final, cu multe situaţii periculoase la ambele porţi şi cu un portar, Rais Mbolhi, în mare formă, algerianul fiind desemnat, la finalul partidei, cel mai bun jucător de pe teren. Primele 45 de minute au fost echilibrate, algerienii reuşind printr-un joc rapid, cu pase filtrante, să creeze panică în careul lui Neuer, acesta fiind ocrotit de şansă în mai multe rânduri. Germania a revenit mai decisă de la cabine, a pus tot mai multă presiune pe defensiva algeriană, dar aceasta a rezistat eroic până la ultimul fluier al primelor 90 de minute. Cele mai mari şanse de a înscrie în actul secund le-au aparţinut lui Schurrle, Schweinsteiger şi Muller, dar Mbolhi a intervenit salvator de fiecare dată. Portarul Algeriei nu a mai putut face nimic la mingea trimisă cu câlcâiul de Schurrle, în min. 92, pentru ca soarta calificării să fie tranşată de Mesut Ozil, în min. 119. Scorul final a fost stabilit de mijlocaşul Abdelmoumene Djabou, în min. 120+2.

„A fost o victorie a voinţei. Am pierdut multe baloane, am făcut multe greşeli. Am fost vulnerabili, dar Manuel Neuer a apărat foarte bine”, a declarat selecţionerul Germaniei, Joachim Low. În schimb, antrenorul Algeriei, Vahid Halilhodzic, nu s-a prezentat la conferinţa de presă, în locul său participând portarul Rais Mbolhi şi fundaşul Madjid Bougherra.

Au evoluat - Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - Mustafi (70 Sami Khedira), Mertesacker, Boateng, Howedes - Schweinsteiger (109 Kramer), Lahm, Kroos - M. Ozil, T. Muller, Gotze (46 Schurrle); Algeria (antrenor Vahid Halilhodzic): Mbolhi - Mandi, Mostefa, Belkalem, Halliche (97 Bougherra), Ghoulam - Lacen - Taider (78 Brahimi), Feghouli, Slimani - Soudani (100 Djabou). Cartonaşe galbene: Lahm / Halliche. Au arbitrat: Sandro Ricci (Brazilia) - Emerson De Carvalho (Brazilia) şi Marcelo Van Gassel (Brazilia). În sferturile de finală, reprezentativa Germaniei va întâlni vineri, 4 iulie, de la ora 19.00, la Rio de Janeiro, selecţionata Franţei, care a trecut de Nigeria, scor 2-0.