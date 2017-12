Halep continuă seria succeselor

După ce a câştigat patru turnee WTA în acest sezon, Simona Halep îşi continuă parcursul excelent, stabilind cea mai bună performanţă din carieră la US Open. Aflată la a patra participare la New York, constănţeanca s-a calificat în turul al treilea al ultimului turneu de Grand Slam al anului. Sportiva în vârstă de 21 de ani, clasată pe locul 19 în clasamentul WTA, a trecut în turul secund, cu 6-2, 6-1, de Donna Vekic (Croaţia), o jucătoare în vârstă de 17 ani, aflată pe poziţia 65 în ierarhia mondială, la capătul unei partide care a durat doar 59 de minute. Cap de serie nr. 21, Halep va avea o misiune mult mai dificilă în tentativa de a accede în optimile de finală, urmând să o întâlnească pe Maria Kirilenko (Rusia), cap de serie nr. 14 şi locul 17 WTA. Prin calificarea în turul al treilea, constănţeanca şi-a asigurat un cec în valoare de 93.000 de dolari. Este pentru a doua oară în carieră când Halep se califică în această fază a unui turneu de Grand Slam, precedenta performanţă fiind obţinută în urmă cu doi ani, la Australian Open. În schimb, Alexandra Dulgheru, locul 214 WTA, a pierdut în turul secund la US Open. Românca, fostă nr. 26 WTA şi revenită după o accidentare, s-a folosit de clasamentul protejat pentru a accede pe tabloul principal la New York. Dulgheru a cedat clar, cu 2-6, 1-6, după o oră şi zece minute, în faţa Anei Ivanovic (Serbia), cap de serie nr. 13 şi poziţia 15 în ierarhia mondială. Dulgheru va primi 53.000 de dolari pentru prezenţa în turul secund.

ÎNFRÂNGERI LA DUBLU. Perechea alcătuită din Simona Halep şi Alexandra Cadanţu a ratat, vineri, calificarea în turul al doilea al probei de dublu feminin de la US Open. Halep şi Cadanţu au fost învinse în primul tur, cu 2-6, 7-6 (7/4), 6-4, după două ore şi 19 minute de joc, de cuplul american Jill Craybas / Coco Vandeweghe. Şi perechea formată din Sorana Cîrstea şi Yanina Wickmayer (Belgia) a ratat calificarea în turul secund al probei de dublu de la New York, cele două fiind învinse, cu 6-4, 6-1, de cuplul australian format din Ashleigh Barty şi Casey Dellacqua, cap de serie nr. 8, după o oră de joc. Tot în runda inaugurală a cedat şi dublul alcătuit din Monica Niculescu şi Dominika Cibulkova (Slovacia), 2-6, 1-6 în faţa cuplului format din Anastasia Pavliucenkova (Rusia) şi Lucie Safarova (Cehia), cap de serie nr. 11. Echipele eliminate în primul tur la dublu primesc un premiu în valoare totală de 12.500 de dolari. La dublu masculin, perechea formată din Florin Mergea şi Lukas Rosol (Cehia) a ratat, vineri, calificarea în turul secund la US Open. Mergea şi Rosol au fost învinşi în primul tur, cu 4-6, 7-5, 6-0, după o oră şi 35 de minute de joc, de cuplul spaniol alcătuit din Roberto Bautista Agut şi Daniel Gimeno-Traver. Echipele eliminate în primul tur la dublu vor fi recompensate cu un premiu în valoare totală de 12.500 de dolari.