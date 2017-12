Halep continuă seria victoriilor la Wimbledon

După ce a jucat prima finală de Grand Slam din cariera sa, la Roland Garros, în urmă cu o lună, Simona Halep este aproape să repete această performanţă şi la cel mai prestigios turneu din lume, cel de la Wimbledon. Aflată la a patra participare pe iarba londoneză, constănţeanca s-a calificat ieri pentru prima oară în sferturile de finală ale competiţiei, egalând astfel cea mai bună performanţă din istorie obţinută de o tenismenă din România la All England Lawn Tennis and Croquet Club. Singura care a mai ajuns în această fază a turneului este chiar actualul manager al sportivei în vârstă de 22 de ani, Virginia Ruzici, prezentă în sferturi în 1978 şi 1981. Ieri, Halep, cap de serie nr. 3, şi-a demolat adversara din optimi, Zarina Diyas (Kazahstan), poziţia 72 în ierarhia mondială, impunându-se cu 6-3, 6-0, după doar 57 de minute de joc, chiar dacă a jucat cu coapsa stângă bandajată. După un prim ghem echilibrat, ajudecat de Diyas pe propriul serviciu, constănţeanca a câştigat 11 mingi la rând. Au urmat două break-uri, care i-au adus primul set. În al doilea set, Halep a avut singurele ezitări la scorul de 4-0, când Diyas a beneficiat de două mingi de break, dar constănţeanca nu i-a dat nicio şansă adversarei. Drept urmare, sportiva pregătită de belgianul Wim Fissette s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, după ce a atins această fază la ediţiile din 2014 ale Australian Open şi Roland Garros. În plus, Halep şi-a asigurat deja un cec în valoare de 226.000 de lire sterline şi 430 de puncte WTA.

ADVERSAR DE TOP. Pentru un loc în semifinale, constănţeanca se va duela cu tenismena germană Sabine Lisicki, locul 19 WTA şi cap de serie nr. 19, care a învins-o ieri, în optimi, pe Iaroslava Şvedova (Kazahstan), locul 65 WTA, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4. Partida a durat aproape două ore, iar Lisicki a fost nevoită să ceară intervenţia medicului la scorul de 1-1 în setul decisiv, din cauza unor dureri musculare în zona cervicală. În vârstă de 24 de ani, germanca este o specialistă a tenisului pe iarbă, fiind finalistă anul trecut la Wimbledon, când a pierdut în faţa franţuzoaicei Marion Bartoli. În plus, ea a mai ajuns în sferturi în două rânduri, în 2009 şi 2012, şi în semifinale, în 2011. Scorul întâlnirilor directe este de 2-1 în favoarea româncei, care a câştigat în 2013, în primul tur la Miami, şi în acest an, în optimi la Madrid, de fiecare dată în trei seturi. Singurul succes al germancei datează din 2011, când s-a impus în primul tur la Stanford. Lisicki fostă locul 12 WTA, în 2012, a câştigat în carieră 4,7 milioane de dolari în premii, a triumfat în trei turnee şi a jucat alte cinci finale WTA, fiind pregătită în anii trecuţi de actualul antrenor al lui Halep, belgianul Wim Fissette.

SIMONA LUPTĂ PENTRU LOCUL 2 WTA. Calificarea în sferturi îi dă şanse constănţencei să spere la locul 2 WTA, ocupat în prezent de chinezoaica Na Li. Pentru a realiza acest lucru, Halep trebuie să ajungă în finală, dar sarcina sa pare realizabilă, după ce principalele contracandidate au pierdut în optimi. Astfel poloneza Agnieszka Radwanska, nr. 4 mondial şi finalistă în 2012, a fost eliminată de rusoaica Ekaterina Makarova, locul 22 WTA, cu 6-3, 6-0, în timp ce Maria Şarapova, locul 5 WTA şi triplă câştigătoare la Wimbledon, a cedat în faţa germancei Angelique Kerber, cu 6-7 (4/7), 6-4, 4-6. Indiferent de rezultatele din fazele superioare ale turneului, Simona Halep nu poate fi detronată de pe locul 3 WTA.