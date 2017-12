Halep, în sferturi la BCR Open

Principala favorită a turneului BCR Ladies Open Romania, dotat cu premii în valoare totală de 100.000 şi pe terenurile Academiei de Tenis Herăstrău din Bucureşti, Simona Halep, s-a calificat ieri în sferturile de finală. Constănţeanca s-a impus fără probleme, cu 6-1, 7-5, în disputa cu Lenka Jurikova (Slovacia), jucătoare venită din calificări. “Am jucat bine în primul set. În al doilea m-am deconcentrat un pic şi nu am reuşit să fac un joc care s-o încurce pe adversară. La 1-1 a fost un game lung. De acolo m-am enervat un pic, am pierdut următorul game şi tot aşa. A fost foarte greu pentru că intrasem în stilul ei, un joc foarte plat şi iute, dar mă bucur că am terminat în două seturi”, a explicat sportiva în vârstă de 19 ani. Halep se va lupta pentru un loc în semifinale cu o altă româncă, Alexandra Cadanţu, care a trecut, cu 6-3, 6-4, de Renata Voracova (Cehia), cap de serie nr. 8. “N-am mai jucat cu Simona de când eram mici. Cred că vom face un meci destul de frumos. Ultima oară a câştigat ea, în finală la Naţionale, la 14 ani, dar per total eu am mai multe victorii în acea perioadă”, a explicat Cadanţu. Şi Irina-Camelia Begu, cap de serie nr. 2, a acces în sferturi după ce a învins-o, în turul secund, pe o altă sportivă din România, Cristina Mitu, cu 6-1, 6-1. În sferturi, Irina Begu va juca în compania italiencei Maria Elena Camerin, cap de serie nr. 7, care a trecut de Erika Sema (Japonia), cu 7-5, 6-2. Tot ieri, Carla Suarez Navarro (Spania), cap de serie nr. 6, a depăşit-o pe Annalisa Bona (Italia), cu 6-3, 6-2 şi o va întâlni în sferturi pe Kiki Bertens (Olanda), care a eliminat-o pe Stefanie Voegele (Elveţia), cu 6-2, 6-1.