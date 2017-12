HCM a câştigat şi Cupa României

Handbal Club Municipal Constanţa scrie istorie şi în Cupa României. Vineri seară, la Drobeta Turnu Severin, campioana României a câştigat, scor 38-25 (17-13), finala Cupei României disputată în faţa marii surprize a competiţiei, Pandurii Tg. Jiu. Deşi au traversat un sezon plin de dificultăţi financiare, din cauza cărora au şi pierdut mulţi jucători în pauza de iarnă şi nu au putut încheia campionatul mai sus de locul 7, gorjenii s-au calificat surprinzător în finala Cupei României, după două victorii clare cu HC Odorhei şi Bucovina Suceava, adică “argintul” şi “bronzul” ultimei ediţii a LN. Au trebuit însă să spună “pas“ în faţa “taifunului“ numit HCM, campioana României fiind superioară la absolut toate capitolele. Valoarea lotului constănţean şi dorinţa uriaşă de a cuceri trofeul în memoria fostului antrenor Zoran Kurtes au fost principalele argumente care au făcut diferenţa în acest meci. „Nu vrem să mai trecem prin emoţiile loviturilor de departajare. Vom face tot ce putem pentru a nu mai ajunge acolo“, spunea înainte de meci antrenorul principal Ion Crăciun, iar handbaliştii constănţeni s-au conformat, cu toate că începutul meciului nu a fost unul prea bun pentru HCM.

REVENIRE SPECTACULOASĂ. După 7-4 pentru Pandurii, în min. 13, HCM a început cursa de urmărire, iar până la pauză lucrurile au reintrat pe făgaşul normal. A fost 17-13 în favoarea HCM-ului după prima repriza şi pentru toţi cei prezenţi la meci era tot mai clar că, în acest moment, în handbalul masculin românesc nicio echipă nu se poate ridica la nivelul Constanţei. Pandurii au încercat marea lovitură, dar prin calificarea în finală micuţa echipă gorjeană îşi atinsese obiectivul, iar în faţa HCM-ului s-a stins treptat, obligată de jocul precis pe cele două faze al HCM-ului. Având şi avantajul moral al victoriei din urmă cu doar o săptămână, de la Tg. Jiu, scor 38-26, din ultima etapă a Ligii Naţionale, Toma şi compania nu puteau rata bucuria câştigării celui de-al doilea trofeu în acest sezon, partea a doua a jocului fiind la discreţia echipei pregătite de Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan. HCM s-a distanţat la nouă goluri în primele cinci minute ale reprizei secunde, 22-13, astfel că fiesta putea începe, mai ales că diferenţa a crescut considerabil, 33-17, în min. 50. Deşi soarta meciului era pecetluită, ultimul minut a fost trăit la intensitate maximă de jucătorii constănţeni, atât cei de pe teren, cât şi cei aflaţi pe banca de rezerve. Fluierul de final i-a descătuşat pe Toma, Stănescu, Popescu, Băiceanu, Buricea, Csepreghi şi toţi ceilalţi componenţi ai HCM-ului, prinşi în deja celebra horă a bucuriei la mijlocul terenului pentru a celebra un nou triumf. Scor final: HCM - Pandurii 38-25, iar după cinci ani de aşteptare Cupa României este din nou la Constanţa. HCM a cucerit a treia Cupă a României, după succesele din 2005 şi 2006. Trofeul a fost înmânat de preşedintele FRH, Cristian Gaţu. La final a fost desemnat şi cel mai bun “7” al finalei: Stănescu, Irimescu, Florea, Sadoveac, Mazilu, Csepreghi, Iacob. Cel mai bun jucător al meciului a fost desemnat portarul Ionuţ Rudi Stănescu.

Au evoluat - HCM (antrenori: Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Stănescu (5 intervenţii) şi Popescu (12 intervenţii, 1x7m), Stavrositu 7g, Csepreghi 5g, Toma 5g (1x7m), Buricea şi Irimescu - câte 4g, A. Stamate şi Sadoveac - câte 3g, Novanc şi Schuch - câte 2g, Criciotoiu, Sabou şi Angelovski - câte 1g, Adzic, Riganas; Pandurii (antrenor Liviu Andrieş): Dragomir (2 intervenţii), Rădulescu (2 intervenţii) şi Motoi (1 intervenţie, 1x7m); Florea 6g (3x7m), Păiuş 4g, Mazilu şi Iacob - câte 3g, Truică şi Vukas - câte 2g, Ilieş, Mărgineanu, Apolzan şi Giotoiu - câte 1g, Udriştoiu 1g (1x7m). Au arbitrat: Gheorghe Bejenariu (Piteşti) şi Alin Cârligeanu (Bucureşti).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Este prima Cupă pentru mine şi parcă este mai importantă ca titlul de campion. Pierdusem trei finale şi îmi doream foarte mult acest trofeu. Îi dedic personal acest trofeu lui Zoran Kurtes, care mereu va fi în sufletul meu” - Alexandru Csepreghi. „Este un moment emoţionant. Ne doream foarte mult să câştigăm şi să îi dedicăm Cupa şi lui Zoran Kurtes. Am avut un moment greu cu Universitatea Cluj, dar a fost din nou alături de noi şi ne-a ajutat” - Laurenţiu Toma. „Mulţumesc în primul rând familiei mele, care m-a încurajat mereu şi tuturor care sunt alături de HCM. Le datorez performanţele din acest an şi băieţilor. Nu a fost uşor nici în finală. Pandurii are o echipă bună, dar, exceptând meciul cu U. Cluj, din semifinale, echipa a jucat foarte bine” - Ion Crăciun. „Trebuia să vină mai demult acest trofeu, dar mereu am avut ghinion la loviturile de la 7 m. Acum am câştigat fără probleme şi vreau să ne bucurăm de acest trofeu. Jucătorii au dat dovadă că, atunci când vor, pot fi o mare echipă” - Nurhan Ali.