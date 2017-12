HCM Constanța, învinsă în Danemarca

08:45:23 / 23 Februarie 2015

Unde-i ala entuziasmatul dupa meciul cu Odorheiul?

Un Odorhei care n-a jucat la nici 30% din potentialul sau la Constanta? Unde-i fanul rapciugilor din echipa (se stiu ele care sunt)? Unde-i ala care crede ca o victorie intr-un campionat mai mult decat submediocru e o mare realizare? In meciul cu danezii am fost cu cativa ani in urma! ANI. Cu aceeasi exceptie: CUTURA! Jos palaria in fata acestui adevarat jucator de HANDBAL. Unde putem cotiza, semna, orice, numais a nu-i mai vedem in teren pe: enescu, adzic, tucanu, etc. Lasati-i sa joace pe Cristescu, Baican, Gal, aduceti inter stanga si pe Sadoveac inapoi!!! Hummet e bun dar usor egoist, nu prea stie cu extrema.