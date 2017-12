HCM Constanţa continuă în Cupa Cupelor

Obligaţi să învingă la Kiel pentru a se califica în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce danezii de la GOG Svendborg Gudme au cîştigat fără probleme la Karvina, 37-32 (la pauză 19-13) cu Banik, handbaliştii constănţeni nu au rezistat decît în prima parte a reprizei I tăvălugului german. Lidera Grupei E, THW Kiel, şi-a respectat statutul de favorită în partida disputată duminică seară, în ”Ostseehalle” din Kiel, depăşind cu 47-31 formaţia constănţeană, după 24-18 la pauză. Pînă în min. 10, cînd handbaliştii constănţeni au condus cu 9-6, mai erau speranţe într-un rezultat favorabil la Kiel, echivalent cu rămînerea în ligă. Formaţia germană s-a dezlănţuit însă în faţa propriilor suporteri şi după ce a preluat pentru prima oară conducerea în min. 14, scor 11-10, nu a mai cedat-o pînă în final. Mai mult, avantajul gazdelor a crescut considerabil, iar rezultatul final ne scuteşte de orice comentarii. Învinsă la Kiel, HCM Constanţa continuă parcursul european, urmînd să evolueze în optimile de finală ale Cupei Cupelor.

Au evoluat - Kiel (antrenor Zvonimir Serdarusic): Fritz (7 intervenţii), M. Andersson (6) şi Omeyer (8) - portari, Lundstrom 13 goluri (3x7 m), C. Zeitz 9g, Lovgren 8g (2x7 m), Klein 7g, K. Andersson 4g, Linders 3g, Ahlm 3g; HCM (antrenori Lucian Râşniţă şi Eden Hairi): Stănescu (13) şi Popescu - portari, Toma 5g (2x7 m), Kovalenko 4g, Stavrositu 5g, Dragicevic 7g, Smigic 3g, Timofte 4g, Buricea, Streja, Săulescu 1g, Şoldănescu 2g, Kazic şi Giotoiu. Eliminări: Lundstrom, Ahlm, C. Zeitz/ Smigic, Şoldănescu, Buricea, Kovalenko (2). Au arbitrat: Saşa Pandzic şi Boris Satordzija (Bosnia & Herţegovina). Observator EHF: Ramon Gallego (Spania).

"Am început curajos, dar, din păcate, am făcut foarte multe greşeli şi echilibrul s-a rupt. Aveam o şansă, pentru că întîlneam un Kiel foarte slăbit de accidentări, dar jucători noştri nu au ştiut să profite şi au comis nepermis de multe erori. Diferenţa s-a făcut şi din punct de vedere al mentalităţii, iar noi nu am putut juca la aceeaşi intensitate 60 de minute", a declarat la finalul partidei Nicuşor Constantinescu, preşedintele HCM Constanţa. După joc, delegaţia constănţeană a fost invitată la un dineu oferit de gazde.

Handbaliştii constănţeni revin astăzi acasă, iar miercuri, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, în cadrul etapei a zecea a Ligii Naţionale, vor primi vizita formaţiei Agronomia Cluj.

Pînă atunci însă, HCM Constanţa va avea emoţii mîine, cînd îşi va afla adversara din optimile de finală ale Cupei Cupelor, fază a competiţiei în care s-a calificat şi Dinamo Bucureşti, învingătoare aseară, 30-27 la Lisabona, în manşa retur cu Sporting.

Clasament Grupe E

1. THW Kiel 6 6 0 0 244-170 12

2. GOG Gudme 6 3 0 3 203-180 6

-----------------------------------------------------------

3. HCM Constanţa 6 2 1 3 172-205 5

4. Banik Karvina 6 0 1 5 175-239 1