HCM, la prima partidă sub comanda lui Cvetkovic

PRIMELE JOCURI DE VERIFICARE. După trei săptămâni de pregătire la Constanţa şi Zlatibor (Serbia), HCM va disputa, astăzi, de la ora 19.00, la Eisenach, primul meci de verificare. Invitată la turneul “Sparkassen Cup“, campioana României va întâlni, în prima partidă din Grupa B, formaţia germană EHV Aue. „Ne era dor şi de un meci, după ce în ultima perioadă am făcut doar pregătire fizică şi tactică. Am făcut o pregătire bună în Serbia, iar acest lucru va trebui să îl arătăm şi în partidele care vor urma. Este bine că am rămas, în mare parte, aceiaşi jucători din sezonul trecut şi nu vom avea probleme de omogenitate. În Germania vom disputa mai multe meciuri, care, cu siguranţă, vor fi utile în viitor“, a declarat portarul Mihai Popescu. Alături de HCM, din Grupa B mai fac parte ThSV Eisenach (loc 2 în 2Bundesliga Sud), EHV Aue (loc 17 în 2Bundesliga Sud) şi Naţionala Belarusului. Iată şi programul complet al Grupei B - astăzi: EHV Aue - HCM (ora 19.00), ThSV Eisenach - Belarus (ora 21.00); mâine: Belarus - Aue (ora 19.00); Eisenach - HCM (ora 21.00); joi: HCM - Belarus (ora 19.00), Eisenach - Aue (ora 21.00). Toate partidele din această grupă se vor disputa în localitatea Eisenach, în Sala “Werner-Assmann-Sporthalle“ care are o capacitate de 3140 locuri. Din celelalte trei grupe, care se vor disputa la Bad Wildunden (Grupa A), la Felsberg (Grupa C) şi la Rotenburg a.d. Fulda (Grupa D), fac parte, printre altele, şi formaţii cunoscute precum HSG Wetzlar (Bundesliga, loc 13), Wisla Plock (vicecampioana Poloniei), HSG Dusseldorf (Bundesliga, loc 17), MT Melsungen (Bundesliga, loc 12), ZBK “Borac“ Banja Luka (Bosnia-Herţegovina), TuS N-Lubbecke (Bundesliga, loc 10) sau DHC Rheinland (Bundesliga, loc 16). Semifinalele se vor disputa pe 6 august, la Bad Wildungen, între câştigătoarele Grupelor A şi D, şi la Rotenburg a.d. Fulda, între câştigătoarele Grupelor B şi C. Finala va avea loc, pe 7 august, la Rotenburg a.d. Fulda, de la ora 19.30.

HCM, ÎN VIZITĂ LA FAMILIA KURTES. Lotul HCM-ului s-a deplasat în Germania fără doi dintre jucători, Silviu Băiceanu şi Daniel Mureşan, aceştia fiind însoţiţi, la Belgrad, de directorul executiv Nurhan Ali pentru a efectua un control medical. Băiceanu a resimţit unele dureri la gleznă, iar Mureşan la şold, astfel că s-a decis ca cei doi să efectueze câte un RMN pentru a se afla cauza exactă a durerilor. Profitând de faptul că erau aproape de Novi Sad, cei trei au făcut şi o vizită acasă la familia fostului antrenor Zoran Kurtes, iar acolo directorul executiv al HCM-ului i-a înmânat soţiei lui Zoran Kurtes placheta omagială şi diploma de cetăţean onoare al judeţului pe care tehnicianul a primit-o din partea Consiliului Judeţean. „Cei doi ani cu Zoran au însemnat foarte mult pentru noi, iar performanţele pe care le-a obţinut la Constanţa mă obligă să vă înmânez această diplomă şi plachetă omagială“, au fost cuvintele adresate de Nurhan Ali familiei lui Zoran Kurtes. După acest moment emoţionant, Silviu Băiceanu, Daniel Mureşan şi Nurhan Ali au mers la mormântul fostului antrenor, unde au depus o coroană de flori.