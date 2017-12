HCM, resuscitată de noua conducere tehnică

După un început de sezon mult sub aşteptări şi sub pretenţiile celei mai bune echipe din handbalul masculin românesc în ultimul deceniu, HCM Constanţa pare să revină pe drumul cel bun. Evoluţia bună din meciul cu Ciudad Real şi maniera în care handbaliştii constănţeni au evoluat împotriva uneia dintre cele mai puternice formaţii din lume reprezintă cel mai puternic argument că putem spera în continuare într-un parcurs care să egaleze cel puţin performanţa de anul trecut. Decizia Consiliului Director de a schimba conducerea tehnică s-a dovedit una inspirată, iar HCM a arătat din nou acel spirit cu care ne obişnuise în sezonul trecut, când niciun adversar nu părea de neînvins. Noii antrenori, Eden Hairi şi Alexandru Buligan, au reuşit, pentru moment, să redea jucătorilor plăcerea de a juca handbal. Fiecare dintre cei doi a contribuit la prestaţia HCM-ului în Spania. Hairi a readus la antrenamente sistemul şi schemele gândite de Zoran Kurtes în ultimii doi ani, în timp ce experienţa lui Buligan împotriva campioanei Spaniei a avut, de asemenea, un rol important.

Adevăratul examen urmează însă joi, când, de la ora 19.00, în direct la DigiSport, HCM va întâlni, în etapa a 4-a, pe teren propriu, pe Bosna Sarajevo, într-un meci decisiv pentru parcursul ulterior în Liga Campionilor. HCM are doar varianta victoriei în acel meci pentru a mai putea spera la primăvara europeană, lucru ştiut şi de jucători. „Meciul cu Ciudad Real ne-a dat mai multă încredere pentru partida cu Bosna Sarajevo, pe care o considerăm pe viaţă şi pe moarte. Mai bun exerciţiu să joci împotriva lui Ciudad Real nu cred că există“, a declarat Marius Stavrositu. „Cred că am făcut un meci bun în Spania şi dacă nu ar fi fost câteva greşeli neforţate, am fi pierdut doar la trei-patru goluri. Încet-încet, cred că redevenim acel HCM pe care îl ştie toată lumea“, a spus şi George Buricea.

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat şi brigada de arbitri care va oficia la partida HCM Constanţa - Bosna Sarajevo. Aceasta este formată din Andrei Gousko şi Siarhei Repkin, ambii din Belarus, iar observatorul întâlnirii va fi Allan Lund, din Danemarca.

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 3 3 0 0 93-70 6

2. Croaţia Zagreb 3 2 1 0 94-77 5

3. Flensburg 3 2 0 1 83-72 4

4. St. Petersburg 3 1 0 2 83-94 2

5. Bosna Sarajevo 3 0 1 2 76-93 1

6. HCM Constanţa 3 0 0 3 73-96 0