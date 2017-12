HCM s-a despărţit de antrenorul Jovica Cvetkovic

Rezultatele dezamăgitoare, precum şi evoluţia mult sub aşteptări din ultima perioadă a campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa, au dus la un deznodământ aşteptat de toţi iubitorii handbalului constănţean: despărţirea de antrenorul principal, sârbul Jovica Cvetkovic. „HCM a reziliat contractul cu Jovica Cvetkovic cu acordul ambelor părţi. Antrenorul nu cunoştea limba engleză şi nu putea comunica cu jucătorii ideile de joc. Sistemul lui de antrenament era unul străin HCM-ului, pentru că, se ştie, noi adoptasem un sistem agresiv, cu o apărare beton şi un contraatac rapid. El a venit cu alte idei, care, pe lângă faptul că nu le putea comunica, nici nu se pliau pe echipa noastră, iar acest lucru s-a văzut la Odorhei şi în Liga Campionilor. Suntem nemulţumiţi de această situaţie şi le-am cerut jucătorilor să-şi asume o parte din responsabilitate. Acest divorţ este provocat de ambele părţi, însă, aşa cum se ştie, la o echipă nu poţi elimina jucătorii. Aceştia au fost sancţionaţi cu 30 la sută din salarii pe luna trecută, asumându-şi obligaţia de a lupta şi îndeplini obiectivele stabilite: calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor şi câştigarea campionatului. Îi asigurăm pe toţi iubitorii handbalului constănţean şi românesc că ne vom bate pentru fiecare minge şi pentru fiecare gol. Aşteptăm o susţinere pe măsură din tribune, spectatorii fiind întotdeauna al optulea jucător“, a declarat Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Director. Schimbarea sistemului de joc dorită de Cvetkovic, încercarea de a folosi pe posturi noi jucători consacraţi şi aduşi la Constanţa pentru că oferiseră satisfacţie pe alte posturi, s-au dovedit decizii greşite pentru tehnicianul sârb, care, în cele din urmă, a plătit cu postul pentru evoluţiile echipei. Cel mai edificator exemplu este utilizarea lui Onyejekwe, care dintr-o extremă consacrată urma să devină doar un centru de viitor... Noua conducere tehnică, formată din Eden Hairi (antrenor principal) şi Alexandru Buligan (antrenor secund), a condus, vineri, prima şedinţă de pregătire, una în care atmosfera în cadrul lotului constănţean a părut mult mai destinsă. S-a glumit, jucătorii au încercat mai multe combinaţii, au vorbit mult între ei în timpul antrenamentului şi au încercat să-şi corecteze din mers greşelile. O bună dispoziţie pe care handbaliştii constănţeni o pierduseră în ultima perioadă.

CIUDAD REAL, PRIMUL OBSTACOL. „Eu nu consider că acest mandat este unul ca antrenor principal, ci unul în care lucrez într-o echipă cu Alexandru Buligan şi în care fac parte din familia HCM-ului. Eu sunt mândru de acest lucru, iar performanţa de anul trecut ar trebui să-i mobilizeze mai mult pe jucători. Din păcate, timpul nu este de partea noastră, pentru că venim după o perioadă mai slabă şi vom întâlni cel mai puternic adversar din grupă. Avem foarte multe de pus la punct, iar în timpul scurt avut la dispoziţie voi încerca să revitalizez sistemele de joc pe care le pusesem în aplicare cu Zoran Kurtes. Cred că în memoria lui va trebui să luptăm în toate meciurile. Sper să fie o motivaţie în plus pentru jucători, pentru că toţi vor avea o şansă egală. Avem doar două antrenamente la dispoziţie până la meciul cu Ciudad Real şi vom încerca să alegem cele mai bune combinaţii din bagajul de cunoştinţe pe care îl avem deja, pentru a obţine un rezultat bun. În plus, trebuie să ne folosim de experienţa pe care o are Buligan împotriva celor de la Ciudad Real. Are o experienţă uriaşă atât în privinţa jucătorilor cât şi în privinţa tacticii echipei“, consideră antrenorul Eden Hairi. „Întâlnim o echipă de top, lucru dovedit în ultimii ani în Europa şi care are în componenţă mulţi jucători cu o experienţă extraordinară. Un adversar complicat, care va avea şi avantajul terenului propriu. Noi până acum nu am făcut decât o a doua repriză cât de cât decentă la Flensburg“, a declarat Buligan. „Un meci deosebit pentru toţi, pentru că vom juca pentru prima oară împotriva acestei echipe. Sperăm să ne mobilizăm şi să facem cel mai bun meci de până acum“, este dorinţa căpitanului Laurenţiu Toma. Din lotul deplasat în Spania nu fac parte portarul Şelaru şi pivotul Mocanu. Delegaţia HCM-ului a plecat vineri spre Bucureşti, iar sâmbătă dimineaţă a plecat cu avionul la Madrid. Din capitala Spaniei, traseul până la Ciudad Real, localitate aflată la aproximativ 160 km de Madrid, va fi făcut cu autocarul.

Într-o altă partidă din Grupa D, Bosna Sarajevo întâlneşte, sâmbătă, de la ora 20.00, pe teren propriu, pe SG Flensburg-Handewitt. Meciul St. Petersburg - HC Croaţia Zagreb, scor 28-35, s-a disputat joi.

Clasament Grupa D

1. Croaţia Zagreb 3 2 1 0 94-77 5

2. Ciudad Real 2 2 0 0 59-42 4

3. Flensburg 2 1 0 1 48-49 2

4. St. Petersburg 3 1 0 2 83-94 2

5. Bosna Sarajevo 2 0 1 1 53-58 1

6. HCM Constanţa 2 0 0 2 45-62 0