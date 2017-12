In memoriam, Zoran Kurtes

A fost odată ca niciodată... Aşa începe fiecare poveste. Aşa începe şi cea dintre campioana HCM Constanţa şi tehnicianul sârb Zoran Kurtes, dar în care finalul nu este, din păcate, unul fericit. Începută pe 29 septembrie 2008, povestea dintre cea mai frumoasă echipă din handbalul masculin românesc şi antrenorul care a schimbat pentru două sezoane mentalitatea handbaliştilor români s-a sfârşit tragic, pe 7 mai 2010. O seară înecată în lacrimi, după ce, cu doar câteva ore înainte, HCM sărbătorea câştigarea celui de-al 5-lea titlu de campioană. La un an de la tragica dispariţie a lui Zoran Kurtes, rana din sufletul suporterilor, al jucătorilor şi al conducătorilor, a rămas la fel de adîncă. Va avea nevoie de mult timp pentru a se vindeca, dar cicatricea va rămâne, cu siguranţă, pentru totdeauna. Pentru toţi cei care l-au cunoscut, Zoran Kurtes a fost, înainte de toate, un foarte bun prieten. Zoran a rămas în inimile constănţenilor prin rezultatele obţinute cu HCM, contribuind major la cea mai importantă performanţă pentru o echipă de handbal masculin din România în ultimii 20 de ani, accederea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, dar mai ales prin calitatea sa umană. O condiţie fără de care un tehnician nu poate nicăieri să cucerească sufletele suporterilor, cei care ştiu să aprecieze cel mai bine valoarea. „Mereu ştia cum să ne vorbească. Ne era multora ca un tată. Nu ne puteam supăra niciodată. Ştiam că tot ce face este spre binele nostru. Ne-a dat fiecăruia din spiritul său, din ambiţia şi dorinţa de a fi cel mai bun. Iar acest lucru s-a văzut în Liga Campionilor, acolo unde te simţi cu adevărat handbalist. Ascensiunea mea i se datorează în mare măsură. Sunt trist că am pierdut un astfel de om, dar fericit şi mândru că l-am cunoscut“, spune portarul Mihai Popescu. Soarta face ca la exact un an de zile de la tragica dispariţie, HCM să devină, matematic, pentru a 6-a oară campioana României. Zoran Kurtes a pregătit cu succes toate echipele din carieră, Jugovic Kac, Sintelon, Partizan Belgrad, Vojvodina Novi Sad, Pick Szeged şi Al-Ahly, adunând trei titluri şi trei cupe ale Serbiei, două semifinale de cupe europene, dar şi un titlu în Egipt. HCM îi intrase însă în suflet. Deşi era la aproximativ 1.000 km de soţie şi cei doi copii, jucătorii HCM-ului, suporterii şi oraşul l-au făcut să se simtă, cu adevărat, ca acasă. După cele două titluri consecutive şi istorica accedere în optimile Ligii Campionilor, Zoran Kurtes avea planuri şi mai măreţe. Nu a mai apucat să-şi vadă visurile împlinite alături de HCM, dar a lăsat în urmă un grup de campioni.

Sâmbătă, de la ora 13.30, la Sala Sporturilor, membrii galeriei constănţene se vor întâlni pentru a comemora un an de la dispariţia lui Zoran Kurtes.