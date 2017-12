În PNL Mangalia, ca la poarta raiului

Poate că unii se aşteptau ca disputa dintre conservatorul Mincă şi liberalul Andrei, doi dintre liderii politichiei mangaliote, să continue pe un ton ridicat şi cu noi dezvăluiri care să alimenteze pofta de bârfă a târgului. După cum am anticipat, idila dintre Sorin Andrei, preşedintele PNL Mangalia, şi berbecuţul Omar Hayssam nu a rupt gura târgului. În schimb, Ion Mincă a demonstrat din nou că este un adevărat maestru în materie de fitile politice. De altfel, în campania pentru alegerile locale, ultima ediţie, a făcut din plin dovada aptitudinilor sale în ce priveşte îmbârligarea unor politicieni locali, lăsaţi, după ultima modă, cu ochii în soare. Unul dintre ei, mă refer la deputatul pedelist Zanfir Iorguş, nu şi-a revenit nici acum, în ciuda faptului că a ajuns mai sus decât spera, adică în Parlamentul României. La vremea respectivă, m-a surprins lipsa de reacţie a domnului Iorguş, pentru că nu cred că Mincă este “uşă de biserică.” Acum, după atacul lansat împotriva lui Sorin Andrei, acuzat că a făcut afaceri cu Omar Hayssam, transformat în berbecuţ, situaţia se repetă în exact aceleaşi repere. Ca şi Iorguş, domnul Andrei, care este şi liderul PNL Mangalia, a avut o reacţie mai mult decât palidă. În ansamblu, a preferat să bage capul direct la cutie! Poate că domnia sa se simte mult prea bine pe scaunul de viceprimar şi nu doreşte să se deranjeze pentru orice berbecuţ care îi iese în cale. Chiar dacă dezvăluirile lui Mincă sunt cusute cu aţă albă prin părţile esenţiale, Sorin Andrei nu trebuie să se culce pe o ureche. Repet ceea ce am mai consemnat la această rubrică, s-ar putea ca promovarea sa ca viceprimar să nu fie chiar întâmplătoare. După ce a fost hipnotizat de Mincă Ion, care l-a adus în faza de leşin confidenţial, lăsându-l fără replică, s-ar putea ca unii să încerce să-i adoarmă vigilenţa lui Sorin Andrei. Sunt destule voci critice, chiar în PNL Mangalia, care comentează şi acum faptul că domnia sa a ajuns pe neaşteptate preşedintele liberalilor mangalioţi. Alţii s-au plictisit aşteptând ca partidul lor să-şi redobândească adevărata identitate, fiind convinşi că nu vor scăpa niciodată de umbra lui Iorguş. Deloc întâmplător, în opinia mea, în această perioadă, circulă tot felul de zvonuri în legătură cu posibila trecere rapidă a unor pedelişti la PNL. Chiar dacă Stelian Duţu, omul care se jura că nu vrea să mai audă de politică, cataloghează aceste comentarii ca fiind nişte “tâmpenii”, realitatea din teren ilustrează faptul că, în pragul capitulării PDL, pentru unii, PNL reprezintă o nouă locaţie a raiului politic. Chiar şi pentru deputatul Iorguş. Ca la poarta raiului, unii se înghesuie, încă de pe acum, în uşa PNL. Cei mai grăbiţi sunt cei care au realizat că PDL nu le mai poate asigura protecţia şi spatele de care aveau atâta nevoie… Debarcarea lui Videanu şi Berceanu, ultimul regăsindu-se pe diverse “liste negre”, vorbeşte de la sine despre starea de spirit existentă în acest partid. Se apropie momentul în care, după cum menţionam cu mult timp în urmă, Traian Băsescu va umbla la rezerva sa de “carne de tun”… Selecţia îi vizează şi pe unii dintre mahării din teritoriu, pentru că preşedintele vrea să demonstreze că, în materie de corupţie, nu are nici mamă şi nici tată! Indiferent de catalogările lui Duţu, sunt convins că tot mai mulţi pedelişti vor încerca să-şi piardă urma în PNL. Pe acest fond de aglomerare totală, Sorin Andrei ar putea pierde poziţia de lider al PNL Mangalia. După ce a tulit-o din PSD, domnul Iorguş i-a luat locul, atenţie, fără vorbe, lui Nae Negrea în fruntea PDL Mangalia. Abia anul acesta a fost confirmat democratic…