Incendiul de la ANRP ridică serioase semne de întrebare

In tara noastra orice este posibil s-a furat in draci in ultimii 10 ani iar ci care au furat au acunulat bogatii pentru genratii iar cei cinstiti si mintiti traesc intr-o saracie lucie si la un pas de nebunie. Daca mai sint prsoane cinstite in tara luati confiscati totul ce s-a furat nu ne ajuta faptul ca arestati si ne tine-ti in fata televizorului cu fotografiile hotilor din banii publici oamenii simpli dar cu bun simt vor ce este apartine lor. Suntem consternati ce sume s vehiculeaza la televizor si in saraca presa. Nu ii este rusine Dni Macovei si lui Rasvan Unguranu ??? De ce a tainuit atitia ani situatia d la ANRP cu arhiva cu focul. Prsonal am fost la ANRP unde asteptam de ani despagubire pntru o casa am vazut c bataie de joc exista am vazut oamni amariti care in baston, cu pachetelul de mincare veniti cu trenul si mijloace de transport in comun asteptau un raspuns de la functionarii de la ghiseu.....raspuns care suna invariabil dosarul este in lucru despagubirea in 2017....ce sa va spun erau nedumeriti???? cum Stelu si sotul Udrei Cocos a luat miliane de euro despagubiri iar amaritii pentru casuta lor sau pentru terenul lor evaluate la grila notariala trebuie sa mai astepte inca ani. Pentru sumele pina in 100.000 euro statul trebuie sa confiste banii din conturile celor care au furat si sa fie restituiti la adevaratii proprietari care au fost neindreptatiti nu la cei care au achizitionat drepturi litigioase cei mai mari hoti au fost juristii, notarii si avocati ....