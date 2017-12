Specialiştii Centrului Naţional de Referinţă pentru Gripă (CNRG) vor începe monitorizarea gripei în România, începînd cu 1 octombrie. Medicii îşi îndreaptă atenţia către un nou tip de virus care a circulat puţin în sezonul precedent şi faţă de care populaţia nu are imunitate. Directorul Centrului, dr. Viorel Alexandrescu, a declarat că încă din luna februarie 2008, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat noua formulă a vaccinului antigripal pentru sezonul 2008-2009. Este vorba despre un vaccin în care toate cele trei tulpini sînt diferite de cele existente în produsul din sezonul 2007-2008. Noul vaccin are formula A/Brisbane/59/2007 (H1N1), A/Brisbane/10/2007 (H3N2) şi B/Florida/4/2006, şi orice producător are obligaţia să respecte formula anunţată de OMS. Specialiştii CNRG spun că două dintre cele trei tulpini, respectiv H1N1 şi B, au mai circulat, singura puţin întîlnită sezonul trecut fiind H3N2. “Nu putem face o prognoză a ceea ce va circula. Nu putem face nicio previziune asupra tipului de virus, nici a subtipului, nici dacă vor fi epidemii, nimic. Singura acţiune vizează supravegherea, vaccinarea populaţiei la risc şi tratarea corectă a bolii”, este declaraţia directorului CNRG. Specialistul susţine că nimeni nu se poate îmbolnăvi de gripă după ce s-a vaccinat şi că vaccinul are virusuri moarte şi oamenii nu se pot îmbolnăvi. Odată cu declanşarea campaniei de vaccinare va intra în funcţiune sistemul santinelă de supraveghere cu 22 de centre, spitale, staţii de ambulanţă, şcoli şi medici de familie. “Toate fac fotografia situaţiei bolii, dar mai ales, a tipurilor de virusuri care determină boala. Gripa este o boală severă, chiar mortală. Dar a face prognoze despre care virus ar da epidemia este hazardat. Rata de fatalitate în gripa umană este de trei la sută, în timp ce la gripa aviară este de 60 la sută”, explică medicul director. Organismul care a trecut prin epidemie de gripă capătă imunitate. Vaccinul sezonier dă imunitate într-o oarecare măsură, chair faţă de anumite tulpini asemănătoare între ele. “O pandemie precum cea din 1918 nu se mai poate repeta, pentru că avem spitale bine echipate, tratamente eficiente, sisteme de supraveghere. OMS estima că în cazul unei pandemii ar putea deceda aproape şapte milioane de oameni în toată lumea”, a mai spus doctorul. El a explicat că bronşitele acute, gripa, anumite tipuri de infecţii la nas, urechi, gît, rujeola, rubeola, hepatita virală şi SIDA sînt produse de virusuri. Tratarea acestor boli se face cu anumite medicamente, dar nu antibiotice. Antibioticele nu sînt eficiente împotriva virusurilor. Bacteriile pot cauza pneumonii, meningite, anumite infecţii la urechi, nas, gît. În aceste cazuri, antibioticele ar putea ucide bacteriile şi astfel salva vieţi. Totuşi, este nevoie ca medicul să pună precis diagnosticul care implică tratament cu antibiotic. Reamintim că în acest sezon rece, peste 140.000 de constănţeni ar putea să fie vaccinaţi împotriva gripei. Conducerea Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa a declarat că se încearcă vaccinarea unui număr cît mai mare de persoane, prioritate avînd bătrînii, copiii, personalul medical, bolnavii cu afecţiuni cronice. Precizăm că, la Constanţa, în ultimii doi an, cantitatea de vaccin antigripal s-a dublat. Specialiştii susţin că n-ar fi exclus ca acesta să fi fost motivul pentru care în Constanţa nu s-a atins vîrful epidemic.