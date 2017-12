Infarcturi la persoane tot mai tinere

Numărul pacienţilor ajunşi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, în ultimii ani, se menţine constant pe specialitatea cardiologie, în ultima vreme observându-se o creştere a numărului de infarcturi la persoane cu vârste tot mai mici, anunţă şeful Clinicii de Cardiologie, prof. univ. dr. Elvira Craiu. “Proporţia este asemănătoare în ultimii patru - cinci ani. Am avut şi tineri de 17 ani cu infarct, dar a devenit mai frecvent la persoanele între 30 - 40 de ani. Dacă în Clinica de Cardiologie ar fi în jur de 150 de bolnavi cu infarct miocardic acut într-un an, 8-10% dintre ei au sub 40 ani”, a explicat profesorul.