Inflaţia poate urca, în august, pe fondul unor noi scumpiri ale alimentelor

O scumpire uşoară a pîinii, după ce preţul a rămas nemodificat în iulie, o nouă creştere a preţurilor mărfurilor alimentare din cauza secetei şi mărirea tarifelor pentru cazări, în special la mare, ar putea antrena urcarea inflaţiei în august. \"Cred că vom vedea o nouă urcare a inflaţiei în august raportat la aceeaşi lună a anului trecut, avînd în vedere că în august 2006 am avut deflaţie, acum nu mai avem, iar leul nu se va mai aprecia. Preţul pîinii a fost nemodificat în iulie şi este posibil să vedem o uşoară scumpire în august, iar preţurile fructelor şi legumelor nu au atins încă nivelul maxim. Sînt preţuri volatile, pe care Banca Naţională a României nu le poate controla prin politica monetară\", a declarat economistul şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel. La rîndul său, vicepreşedintele CFA, Dragoş Cabat, a declarat că moneda naţională ar putea să se deprecieze în lunile următoare şi ar putea provoca urcarea tarifelor serviciilor, calculate în valută, ceea ce ar putea alimenta inflaţia. El anticipează o creştere mai accentuată a preţurilor alimentelor în lunile următoare. \"Preţurile alimentelor au crescut mai puţin decît ne aşteptam. Considerăm că leul se va deprecia în a doua parte a anului şi vom observa, în afara creşterii preţurilor alimentelor şi scumpiri ale serviciilor\", a spus Cabat.

Întrebat care este semnalul transmis de nivelul inflaţiei de bază, care a urcat în iulie cu 0,34%, pentru politica monetară a băncii centrale, economistul şef al BCR a explicat că ultima decizie referitoare la politica monetară a BNR a transmis un mesaj clar, de concentrare pe menţinerea stabilităţii preţurilor. \"Menţinerea ratei dobînzii de politică monetară, deşi aceasta este cu 3% peste inflaţie, arată că prioritatea BNR este să îşi atingă ţinta de inflaţie, la sfîrşitul acestui an, dar mai ales pentru anul viitor. Banca centrală avea posibilitatea de manevră, însă a ales să fie prevăzătoare şi este posibil să vedem intervalul mai-iunie ca pe un minimum al inflaţiei anuale pentru anul acesta\", a mai declarat Anghel. Acesta a prognozat că, în aceste condiţii, rata dobînzii de politică monetară nu va scădea sub 7% în acest an. Inflaţia anuală a urcat, în luna iulie, pînă la 3,99%, de la 3,8% în iunie, în special ca urmare a scumpirii semnificative a fructelor şi legumelor şi a majorării preţului ţigărilor, compensate doar parţial de ieftinirea serviciilor, a anunţat, ieri, Institutul Naţional de Statistică (INS). Indicele preţurilor de consum (IPC), indicator care măsoară inflaţia, a urcat în iulie cu 0,29% faţă de luna iunie.