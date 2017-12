Inter Năvodari și Vulturii Cazino Constanța, primele echipe înscrise la Trofeul “Telegraf”

18:51:01 / 24 Decembrie 2014

De la Năvodari

O sa cistige vreodată navodariul cind o zbura porci ...am fost luni la sala unde se antrenează navodariul si am văzut echipa si inafara de portarul care este peste toții portari pe care i am văzut vreodată si 2 - 3 jucatori care mai știu cu mingea .. Intrun cuvint sunt varza