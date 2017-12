Întîlnire de suflet între Mihai Trăistariu şi elevii unei şcoli constănţene

Elevii claselor I şi a II-a de la Şcoala nr. 36 din Constanţa au avut parte, zilele trecute, de o surpriză de proporţii, şcolarii întîlnindu-se cu interpretul lor preferat, Mihai Trăistariu. Artistul le-a făcut o vizită micuţilor chiar la ei la şcoală şi a discutat cu aceştia despre viitoarele lor profesii, dar şi despre lecţii şi timpul lor liber. Ca un adevărat profesor, Mihai a vorbit liber, calm, dăruindu-le micuţilor fotografii şi autografe. Întîlnirea unei vedete cu elevii unei şcoli este, cu siguranţă, un eveniment în premieră în România, iar bucuria le-a fost făcută şcolarilor de către una dintre mămicile celor din clasa a II-a, Dana Drăghici. "Pe Mihai îl cunosc personal, ne-am ajutat într-o altă acţiune. El are un suflet bun şi deschis, iar copiii îl admiră foarte mult, este un idol, un cîntăreţ de talie internaţională. Ne bucurăm că a fost deschis şi de această dată, venind să le facă o bucurie copiilor", a precizat mămica “răspunzătoare“ de această întîlnire.

Dar nu numai copiilor le-a făcut plăcere să îl cunoască pe artist, Mihai fiind, la rîndul său, încîntat de micuţii săi fani. "Întîlnirea cu aceşti copii este un eveniment unic în România, chiar dacă elevii sînt încă mici şi nu realizează importanţa evenimentului. Ulterior, îşi vor aminti că s-au întîlnit cu Mihai Trăistariu, acum nu ştiu cît contează pentru ei. Oricum, a fost o idee excelentă. Eu am vrut să devin învăţător, apoi profesor de matematică, dar am început să cînt şi am renunţat la cariera de profesor. Şi acum aş profesa, dar nu cred că mi-ar cînta în clasă melodiile, nu ar mai fi atenţi la oră", a mărturisit Mihai. Artistul a primit de la micuţii săi admiratori foarte multe flori, aceştia înghesuindu-se să i le ofere. Cu multă răbdare, Mihai a vorbit cu fiecare în parte şi chiar a făcut fotografii cu aceştia. Şi învăţătoarele celor două clase, Viorica Ungureanu şi Loldia Boitinovici, au fost încîntate de prezenţa vedetei printre elevi. "A fost emoţionant, cred că este un lucru nemaipomenit şi poate fi model şi pentru artişti. A fost o întîlnire de suflet între elevi şi Mihai Trăistariu", a declarat Loldia Boitinovici. La rîndul ei, Viorica Ungureanu a subliniat: "Un moment de înălţare sufletească, atît pentru cei mici, cît şi pentru cei mari. A fost o oră de sărbătoare din viaţa şcolară". Şi de această dată, Mihai Trăistariu a fost acelaşi om cu mult bun simţ, deschis şi încîntător, lăsînd o impresie extraordinară elevilor Şcolii 36.