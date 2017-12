Invazie de omizi în mai multe localităţi arădene

Mai multe localități din județul Arad au fost invadate de omizi, larvele afectând pomii, păsările, intrând și în casele oamenilor, care le adună, zilnic, în găleţi.

Chiar dacă localnicii adună, zilnic, găleţi întregi de omizi, lupta pare zadarnică, larvele ocupând livezi, grădini şi parcuri. Toate primăriile din județ au fost anunţate, cu o lună în urmă, că urmează o invazie de omizi, însă cele mai multe autorităţi locale au preferat să ignore avertismentul.

În comuna Zimand, de exemplu, aflată la câţiva kilometri de municipiul Arad, nu e pom care să fi scăpat de omizile, care au intrat şi în casele oamenilor.

"Din senin, au venit, dar nu ştiu de ce. Nucul, care are frunzele aşa de amare, este devastat. Ne pare foarte rău. Aşa invazie nu a mai fost de mulţi, mulţi ani. Parcă suntem în filmele de groază aici cu ele. Uitaţi, şi pe casă se suie şi pe geamuri mi se pun, dar în casă nu s-au băgat încă", a declarat o localnică.

Oamenii spun că, pe lângă pomi, omizile au afectat și păsările.

"De pe nuc, s-au scuturat la găini şi au mâncat găinile şi au murit trei pui, deja. În fiecare zi, dau jos omizile de pe casă. Când mă trezesc, dimnineaţa, asta mi-e meseria, primul lucru. Au mai fost, acum vreo 10 ani, aşa, dar de atunci, nu", a declarat o altă localnică.

Omizile au devorat totul, de la arbuşti ornamentali, la zmeură, mure, struguri sau pomi cu fructe. Localnicii dau vina pe primărie şi susţin că nu ar fi stropit împotriva dăunătorilor, la timp, iar din pomii de lângă şosea, omizile au ajuns în curţile oamenilor.

"Ceva dezastru. Aşa ceva în viaţa mea nu am văzut. Ieri, de exemplu, o găleată de 10 litri am adunat. M-am gândit să o duc acolo la podium, ca să vadă primarul, dacă nu e de competenţa lor să stropească pomii. Eu am stropit cel puţin 50 de litri cu trei feluri de soluţii am folosit şi nimic, de la oţet la sare, tot am încercat. Pomii, dezastru. E ceva de groază, deci fac deja alergii", a declarat o altă femeie.

Oficiul Fitosanitar Arad avertizat, încă din data de 9 august, primăriile din tot judeţul să ia măsuri pentru a stopa invazia de omizi, însă foarte puţine au şi făcut ceva.

"Invazia se poate explica prin două cauze. Prima cauză este cea climatică, din cauza faptului că, în ultimii ani, iernile au fost mai blânde, temperaturi sub zero grade aproape că nu am mai avut. A doua cauză este faptul că nu se mai fac tratamente, care să elimine din rezerva pentru următorii ani. Noi am emis avertizări, aproximativ în urmă cu o lună, către toate primăriile din judeţ. Cei care şi-au făcut tratamente nu au probleme, cei care nu au făcut au ajuns în situaţia dată", a declarat, pentru Mediafax, şeful Oficiului Fitosanitar Arad, Florin Gornic.

Conform specialiştilor, omizile sunt dăunătoare nu doar pentru plante şi copaci, ci şi pentru om pentru că pot prova alergii.