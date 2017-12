Investitorii străini cumpără valută şi depreciază leul

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu doi bani faţă de euro pînă la 3,2772 lei/euro, ca urmare a volumelor semnificative de valută cumpărate de investitorii străini, care îşi limitează plasamentele în monedele ţărilor emergente în tentativa de a-şi reduce riscurile, susţin dealerii. \"Leul s-a depreciat faţă de euro, în ton cu celelalte monede emergente, ca urmare a cumpărărilor de valută efectuate de investitori\", a spus dealerul şef al Emporiki Bank România, Liviu Arnăutu. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2772 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 196 de lei vechi (0,60%) faţă de euro, de la 3,2576 lei/euro, cît era luni. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3455 şi 1,3521 dolari/euro, iar în jurul orei 14:40, ora României, cotaţia era de 1,3515 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 187 de lei vechi (0,77%) faţă de dolar, de la 2,4141 lei/dolar, cît era luni, la 2,4328 lei/dolar.

\"Mă aştept la o serie de ştiri negative în care tot mai multe fonduri de investiţii să anunţe că au fost nevoite să vîndă în pierdere active care erau cotate ca avînd randamente sigure\", a spus dealerul şef al Emporiki Bank România. Pentru o revenire a pieţei, ar fi nevoie de anunţarea unor date pozitive despre economia americană, dar acest lucru este destul de greu de imaginat în condiţiile în care şomajul din Statele Unite nu pare să scadă, iar o eventuală diminuare a ratei dobînzii de politică monetară din SUA ar face şi mai greu de controlat inflaţia, a explicat Arnăutu. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,76% pe an faţă de 5,65% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a urcat la 6,69% pe an, de la 6,68% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 6-7% pe an, pe fondul unei lichidităţi moderate a pieţei monetare interbancare.