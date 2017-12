Ion Crăciun şi-a ales adversarii pentru Liga Campionilor

Prezentă pentru a treia oară consecutiv în grupele celei mai puternice întreceri intercluburi din handbalul masculin, Liga Campionilor, HCM Constanţa aşteaptă cu mare interes tragerea la sorţi programată marţi, la Viena. Constănţenii speră ca norocul să fie de partea lor şi să le ofere o grupă accesibilă, care să le mărească şansele pentru accederea în optimile de finală ale competiţiei, pentru a doua oară în istoria clubului.

După ce a debutat în sezonul trecut în Liga Campionilor, fiind prezent pe banca tehnică a grupării de pe litoral la ultimele patru partide din faza grupelor, antrenorul Ion Crăciun este pregătit pentru reîntâlnirea cu granzii handbalului european. „Îmi doresc enorm să picăm din nou în grupă cu Bosna Sarajevo. Nu avem cum să facem aceeaşi greşeală de două ori la rând şi să ratăm şansa de a câştiga ambele întâlniri cu bosniacii. A părut că noi ne-am impus cu noroc în tur, dar ei au făcut-o şi mai norocos la Sarajevo. În plus, am evita din urna a cincea şi campioana Poloniei, Orlen Wisla Plock, o echipă extrem de puternică. De altfel, polonezii au început să-şi repatrieze internaţionalii din prima ligă germană, semn că investesc foarte mult. Din prima urnă, Montpellier HB şi Chekhovskie Medvedi par abordabile, dar sunt foarte puternice. De aceea au fost desemnate capi de serie. Din urna a doua mi-aş dori să jucăm împotriva slovenilor de la RK Cimos Koper, ceea ce ar fi un noroc extraordinar. Mă bucur că HCM este în premieră în urna a treia, pentru că am evitat echipe precum Ciudad Real şi THW Kiel. Acestea au terminat însă pe locul secund în campionatele din ţările lor, aşa că mă întreb cât de tari sunt campioanele din Spania şi Germania? Din urna a patra, ar fi perfect să întâlnim pe Sankt Petersburg, o echipă pe care o cunoaştem foarte bine”, a explicat Ion Crăciun, care se teme şi de echipa din urna a şasea, care va fi dată de turneele de calificare. Pe lângă echipele mai slab cotate, în lupta pentru un loc în grupele Ligii Campionilor vor intra şi grupările care au primit wild-card-uri: Cuatro Rayas Valladolid (Spania), Rhein-Neckar Lowen (Germania), Dunkerque HB (Franţa) şi KS Vive Targi Kielce (Polonia).

„Va fi greu, dar cu atât plăcut dacă vom reuşi să ne îndeplinim obiectivul. Vreau să formăm un grup unit şi să jucăm un handbal realist. În sezonul trecut, am făcut prea multe greşeli şi de aceea am pierdut calificarea în optimi. În ultimul timp, echipa a arătat că poate mult mai mult şi sper să o facă şi în Liga Campionilor. Indiferent de adversarii din grupă, ne vom bate pentru a egala, cel puţin, performanţa HCM-ului, reuşită cu regretatul Zoran Kurtes pe bancă”, a mai spus tehnicianul constănţean.