„Iorguş nu merită să fie primar al Mangaliei”

Şapte consilieri locali din Mangalia, independenţii Florin Maftei, Cornel Grama, Marin Florian, conservatorii Constantin Filimon şi Ion Mincă, precum şi Ovidiu Ghiţă, de la UPSC, au organizat ieri o dezbatere publică în care au adus în discuţie activitatea primarului democrat Zanfir Iorguş şi bugetul local. Patru din cei şapte iniţiatori ai dezbaterii s-au întîlnit cu locuitorii Mangaliei pentru a le semnala faptul că vineri expiră cele 45 de zile, alocate prin Legea 215/2003, în care poate fi aprobat bugetul local pe 2008. Deşi luna ianuarie a trecut, primarul nu a convocat şedinţa Consiliului Local (CL), fapt pentru care bugetul anului în curs încă nu a fost luat în discuţie. Consilierii se tem că primarul îi va obliga să voteze în regim de urgenţă proiectul de hotărîre privind bugetul local, fără a-l trece prin dezbateri, urmărind astfel să facă alocările bugetare care îi convin, fără a le da consilierilor ocazia să delibereze pe proiectele de investiţii. La întîlnire a fost invitat şi Iorguş, pentru a da explicaţii detaliate privind modul în care a fost cheltuit bugetul local din 2007, însă primarul nu a dat curs invitaţiei. El nu a mai avut dialoguri nici cu aleşii locali şi nici cu locuitorii municipiului de la şedinţa CL din luna octombrie, cînd Consiliul i-a devenit ostil primarului din cauza gravelor acuze care i se aduc în legătură cu cumpărarea unor terenuri în Pădurea Comorova, pe care nu le-a menţionat în declaraţia sa de avere. Potrivit lui Maftei, primarul nu s-a mai întîlnit cu consilierii folosind tot soiul de pretexte: „Odată era cu piciorul în gips, odată a fugit de la şedinţă, odată nu s-a prezentat, iar acum n-a vrut să vină”.

Unde s-a dus bugetul?!

Consilierii au criticat dur acţiunile administrative ale primarului. „L-am rugat să nu distrugă parcul de la Spital, dar el tocmai asta a făcut. A început să facă schimburi de terenuri cu anumite societăţi şi uite aşa a dispărut cel mai frumos parc de la malul mării. Printre altele, vrea să-şi tragă un port în valoare de 5 milioane de euro din bani europeni, proiect la care Primăria trebuie să cofinanţeze 16% din valoare”, a spus Maftei, care s-a arătat convins de faptul că banii care vor proveni din activităţile Portului, amplasat, conform planurilor, pe o proprietate privată, vor ajunge tot în buzunarul lui Iorguş şi nu vor genera venituri la bugetul local. „Primarul n-a vrut să dea curs solicitării de a veni să prezinte bugetul pe 2007. De altfel, din octombrie, Iorguş n-a mai vrut să fie prezent în şedinţele de Consiliu. El nu dă curs invitaţiei consilierilor locali nici cu participarea cetăţenilor Mangaliei, ceea ce arată cît de mult ne iubeşte domnul primar”, a declarat, la rîndul său, Filimon. În opinia consilierilor locali, Iorguş cheltuieşte bugetul local în dispreţ faţă de cetăţeni. „În patru ani, ni s-a pus la dispoziţie o singură execuţie bugetară. Niciodată nu aflăm cum se chetuieşte banul public şi pe ce se cheltuieşte, pentru că Iorguş se fereşte”, a spus Filimon. În opinia lui, primarul s-a supărat pe CL pentru că, pînă acum, foştii consilieri nu au avut curajul să-l tragă de urechi pentru cheltuielile efectuate din bugetul local. Pe 2007, bugetul local a fost de 898 miliarde lei vechi, 46,77% din sume provenind din vînzări de terenuri. „El e în stare să vîndă şi luciul de apă al Mării Negre, dacă îl mai avem primar încă patru ani”, a mai spus Filimon.

„Fiecare om are o limită şi Iorguş şi-a atins limita”

Iorguş este acuzat şi de faptul că, de-a lungul celor 12 ani în care a fost primar, nu a creat niciun loc de muncă şi nu a adus bani la buget. În buget au fost alocate 36 de miliarde lei care s-au folosit pentru întreţinerea spaţiilor publice, sportive şi de agrement, prin firma Uranus SA, 36 de miliarde care s-au utilizat pentru salubritate şi gestionarea deşeurilor de către EcoGold SA, 36 de miliarde, pentru salubritate, firmei Uranus SA şi doar 580 de milioane pentru construcţia a şapte biserici. Filimon a mai semnalat că, în 2006, la Mangalia au fost alocate 2 miliarde pentru deszăpezire, din care au fost cheltuite 1,7 miliarde lei, în condiiţiile în care, în iarna 2006-2007, nu a fost zăpadă. Filimon a făcut o comparaţie cu oraşul Constanţa, în care s-au chetuit aceiaşi bani, în condiţiile în care Constanţa este de cîteva ori mai mare decît Mangalia. În discuţii a intervenit şi fostul consilier local liberal din perioada 2004-2005, Viorel Oleniuc, care a afirmat că priveşte cu îngrijorare evoluţia Mangaliei, avînd în vedere bugetul de austeritate care va fi votat anul acesta: „Bugetul este într-o fază de disperare. Bani la buget nu mai sînt, nu există decît îndatoriri şi asta pentru că nu s-a investit în forţă de muncă, ci doar în consum. Nu cred că Iorguş va mai fi primar al Mangaliei, pentru că nu merită. Mangalia a ajuns să fie un oraş gol, murdar, care nu are niciun fel de investiţii pe acest teritoriu”. Prezent la dezbatere, preşedintele PSD Mangalia, Claudiu Tusac, a declarat că a exclus şase consilieri locali ai partidului din cauza faptului că erau „maşina de vot” a lui Iorguş. „N-am fost informat despre ceea ce se întîmpla în şedinţele de CL pentru că cei şase consilieri erau maşina de vot a primarului, însă acum, cînd am aflat, trebuie să informăm oamenii despre ceea ce se întîmpla la Consiliu. Tinerii nu au unde să petreacă timpul liber, ei preferă să meargă în Constanţa. Acest om nu poate mai mult. Fiecare om are o limită şi Iorguş şi-a atins limita”, a spus Tusac. Dezbaterea publică a fost filmată integral de o echipă care, conform declaraţiilor lui Maftei, fusese angajată de primarul Mangaliei. „Au fost prezenţi reprezentanţi de la Aldaco Film, au filmat pentru primarul Zanfir Iorguş, care va folosi pelicula pentru a-i şantaja pe consilieri şi pe oamenii prezenţi la dezbatere”, a afirmat Maftei.