Jessica Alba s-a rănit la filmări

Actriţa Jessica Alba s-a rănit în timpul filmărilor din Thailanda pentru filmul de acţiune ”Mechanic: Resurrection”, când o scenă de luptă nu a mers exact cum era plănuit, iar vedeta şi-a fracturat degetul mic de la un picior. Actriţa s-a chinuit să poarte pantofi cu tocuri înalte în cadrul unei apariţii promoţionale în emisiunea „The Ellen DeGeneres Show“, care a fost difuzată vineri, dar a mărturisit că îi este destul de greu să ascundă faptul că o doare piciorul. Premiera filmului ”Mechanic: Resurrection” este programată pentru anul 2016.

Jessica Alba, în vârstă de 33 de ani, a devenit cunoscută mai ales datorită apariţiei în filmele ”Sin City / Frank Miller's Sin City” şi ”Sin City: A Dame to Kill For”. A mai jucat în pelicule precum ”O familie de coşmar / Little Fockers”, ”Ucigaş în mine / The Killer Inside Me”, ”Cum să evadezi de pe Pământ / Escape from Planet Earth” şi ”Machete: Ucigaş meseriaş / Machete Kills”.