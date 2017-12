Jessica Simpson are un nou iubit

Cântăreaţa americană Jessica Simpson are o nouă relaţie, fericitul ales fiind de această dată fostul jucător de fotbal american Eric Johnson. Surse din anturajul celor doi susţin că aceştia sunt de nedespărţit. Jessica Simpson şi Eric Johnson şi-au început relaţia în urmă cu o lună şi sunt extrem de fericiţi împreună. Eric Johnson, în vârstă de 30 de ani, care a jucat pentru echipele San Francisco 49ers şi New Orleans Saints, s-a despărţit de soţia sa la începutul acestui an, depunând cererea de divorţ în luna februarie. Deşi s-a spus despre ea că are o relaţie cu liderul trupei Smashing Pumpkins, Billy Corgan, Jessica Simpson nu a fost implicată într-o relaţie serioasă după ce a fost părăsită de fostul său prieten, Tony Romo, tot un jucător de fotbal american, chiar în ziua în care actriţa împlinea 28 de ani. Criticată pentru kilogramele ei în plus, Jessica Simpson pare să-şi fi găsit un partener pe măsura aşteptărilor. Noul iubit al cântăreţei are 114 kilograme.