Jo Jo Dan e optimist înaintea meciului cu Brook

Jo Jo Dan, challenger la titlul mondial IBF al categoriei welter, visează din 2003, când a făcut pasul la profesionism, la un meci pentru titlul mondial, care se va transforma în realitate pe 28 martie, la Sheffield, când va lupta împotriva campionului mondial en titre, britanicul Kell Brook. Jo Jo Dan a revenit în țară, după o absență de trei ani, pentru o scurtă vacanță în care și-a revăzut familia, înainte de a se întoarce astăzi în Canada pentru pregătirea meciului cu Brook (28 de ani), care își va pune în joc pentru prima oară centura IBF câștigată în august 2014 în SUA, în fața lui Shawn Porter.

Boxerul român, care a suferit o dublă fractură de maxilar la ultimul său meci cu turcul Selcuk Aydin, cel din 2011, a avut în germanul de origine armeană Abraham modelul care l-a inspirat să revină la cel mai înalt nivel și să ajungă să lupte cu centura mondială IBF pe masă. El a suferit o fractură de mandibulă în repriza a doua a meciului respectiv și, în pofida durerilor, a continuat să lupte până la finalul celor 12 reprize. După acel meci de la Istanbul, din noiembrie 2011, românul a avut nevoie de un an pentru a se recupera, înainte de a urca în ring și a relua asaltul către vârful ierarhiei. „După meciul al doilea din Turcia, când mi-a fracturat maxilarul în repriza a doua, eram foarte dezamăgit, nu știam dacă o să mai pot boxa. Eu îmi doream și nu m-am gândit niciodată să renunț, dar am așteptat să văd ce spun doctorii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, maxilarul s-a sudat bine. Am fost optimist tot timpul și, iată, am revenit. M-am gândit tot timpul la meciul lui Abraham, care a boxat la fel, cu maxilarul rupt, câteva reprize, a stat apoi o perioadă, și-a revenit, a boxat și în Super Six și asta m-a motivat și pe mine. Mi-a dat încredere că pot să fac la fel, mai ales că el a avut o fractură mai rea de maxilar decât mine”, a declarat Ionuț Ion cu prilejul conferinței de presă de vineri.

Pentru meciul cu Brook, Jo Jo Dan se va baza pe același staff ca și până acum, antrenorul Pierre Bouchard și managerul Cristian Gănescu, cu care va pune la punct strategia de pregătire a meciului din 28 martie. Fără a avea un anume idol din lumea boxului, Jo Jo Dan s-a inspirat în cariera sa de la mai mulți campioni americani și își dorește o carieră cât mai îndelungată. „Nu am un boxer anume ca idol, sunt mai mulți, sunt modele multe pe care le pot spune, mai ales din America. Îmi place boxul și aș vrea să pot să duc viața asta de sportiv cât mai mult. Mă încurajează boxerii care sunt campioni mondiali și boxează la nivel înalt la vârsta de 48 de ani sau la 50 de ani, ca Hopkins. Asta mă bucură și mă motivează. Eu cred că la 33 de ani sunt un boxer tânăr. Acum realizez ceea ce greșesc și ceea ce fac bine. M-am maturizat, mai ales după meciurile din Turcia, și cred că sunt pe drumul cel bun. Titlul mondial e visul meu, e visul oricărui boxer și sper să am o carieră cât mai lungă, iar dacă boxez la nivel înalt, și financiar va fi bine”, a spus el'.

Stângaci ca Bute, Jo Jo Dan a învățat de la gălățean upercutul de stânga la corp: „În 1998 am boxat la juniori alături de Lucian Bute, ne-am împrietenit. Upercutul de stânga l-am învățat de la Bute. El a boxat la un European de juniori și mi-a spus că toți boxerii stângaci ruși lovesc în burtă și fac KO-uri. Mă axez pe upercutul de stânga, m-am luat după el, mi-a ajutat și mă ajută în continuare și la profesionism. Loviturile în burtă scad drastic nivelul de energie al adversarilor, e un lucru bun să știi să lovești în burtă”.

La rândul său, britanicul Kell Brook a declarat că îşi doreşte confruntări cu nume importante ale boxului mondial, dar mai întâi trebuie să boxeze cu challengerul obligatoriu, Ionuţ Ion alias Jo Jo Dan, pe care l-a calificat drept un adversar dificil. Meciul cu Jo Jo Dan va fi primul pentru britanic după ce a fost înjunghiat în picior în Tenerife, în septembrie 2014. „Va fi emoţionant, după ce anul trecut am câştigat titlul mondial, dar după câteva săptămâni am fost victima acelui atac cu cuţitul. Mă întrebam dacă voi mai putea să merg, dar acum mă simt în formă”, a afirmat Brook. Conform Sky Sports, el plănuieşte o confruntare cu englezul Amir Khan. „Superstaruri ca Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao deţin de asemenea centuri la categoria sa”, menţionează sursa citată. Originar din Sheffield, Brook a câştigat titlul IBF în august 2014, după ce l-a învins la puncte pe americanul Shawn Porter.