Jucătorii HCM-ului sînt optimişti în perspectiva returului cu Vive Kielce

Înfrîngerea suferită sîmbătă, în Polonia, 21-27 cu Vive Kielce, din prima manşă a turului secund al Cupei Cupelor, a fost digerată cu greu de către handbaliştii constănţeni. Amărăciunea a fost cu atît mai mare cu cît HCM nu a fost deloc inferioară adversarei sale, elevii lui Zoran Kurtes şi Eden Hairi făcînd chiar legea pe teren în prima repriză. “Am făcut o primă repriză foarte bună, în care apărarea a funcţionat aproape perfect. Se pare că la pauză polonezii şi-au făcut bine temele şi au contracarat apărarea noastră 6-0. Noi n-am mai jucat la fel de bine după pauză. Diferenţa din final s-a făcut din cauza numeroaselor greşeli de prindere şi pasare făcute de noi în momentele de superioritate numerică”, a declarat George Buricea, care rămîne foarte optimist în perspectiva returului, de la Constanţa. “Ne este la îndemînă o victorie la cel puţin şapte goluri diferenţă în retur. Simţim că putem tranşa lucrurile în favoarea noastră la Constanţa şi să ne calificăm în turul al treilea. Pentru moralul nostru ar fi ideală o victorie, miercuri, în meciul pe care îl vom susţine la Reşiţa, în Liga Naţională”, a completat Buricea, care a înscris de patru ori în meciul de la Kielce. Optimist în perspectiva returului este şi Daniel Mureşan, care a punctat în două rînduri pentru HCM în manşa tur. “Nu am avut atît de multe informaţii despre adversarul nostru înaintea partidei. Am ratat în momente cheie şi jocul s-a întors împotriva noastră. Va fi dificil, însă am încredere că putem remonta cele şase goluri în retur”, a afirmat Mureşan. Antrenorul secund al HCM-ului, Eden Hairi, s-a temut cel mai mult de Bogdan Wenta, “legenda” handbalului polonez care a preluat pe Vive Kielce în vară. Fost mare jucător, Wenta a dovedit că este unul dintre cei mai buni tehnicieni din lume, după ce a cucerit Cupa EHF cu Magdeburg (2006-2007) şi a condus Polonia spre medalia de argint la Campionatul Mondial din 2007. “Ne aşteptam la un meci ca în Bundesliga, pentru că Bogdan Wenta a reuşit să imprime echipei sale stilul german. Kielce a cîştigat din cauza greşelilor noastre din a doua repriză, pe care trebuie să le evităm în retur pentru a păşi în turul al treilea al Cupei Cupelor”, a declarat antrenorul secund Eden Hairi.

Reveniţi duminică din Polonia, handbaliştii constănţeni au plecat direct la Deva, unde pregătesc confruntarea din deplasare, cu UCM Reşiţa, din etapa a opta a Ligii Naţionale. Partida ar fi trebuit să se dispute în weekend, însă a fost devansată pentru miercuri, de la ora 19.00, deoarece HCM va susţine sîmbătă, de la ora 18.00, returul din Cupa Cupelor, cu Vive Kielce.