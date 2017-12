Julia Roberts revine pe marile ecrane

Îndrăgita actriţă americană va juca în "The Friday Night Knitting Club", o poveste a unei mame singure, proprietară a unui magazin de tricotaje din New York, unde clienţii permanenţi se adună pentru a vorbi despre dragoste, viaţă şi muncă. Filmul este bazat pe un roman al scriitoarei Kate Jacobs. Acesta este primul film al Juliei Roberts după ce a născut gemeni, Phinnaeus şi Hazel, în noiembrie 2004. Compania vedetei, "Red Om", va fi co-producătoare a peliculei, alături de Universal Pictures. Julia Roberts a pus vocea pentru un personaj din filmul de animaţie "Lucas, spaima furnicilor" ("The Ant Bully") şi va mai juca în drama politică "Charlie Wilson's War", alături de Tom Hanks.

Julia Roberts a cîştigat un premiu Oscar pentru "Erin Bronckovich", în anul 2001, a mai fost nominalizată de două ori, pentru "Frumuşica" ("Pretty Woman") şi "Magnolii de oţel" ("Steel Magnolias") şi a primit trei Globuri de Aur. Printre filmele în care a jucat se numără "În pat cu duşmanul", "Dosarul Pelican", "Ador încurcăturile", "Pret-a-Porter", "Mary Reilly", "Iubitul meu se însoară", "Teoria conspiraţiei", "Răsfăţaţii Americii", "Mexicanul", "Zîmbet de Mona Lisa", "Closer" sau "Ocean's Twelve", ultimul film în care a apărut înainte de a deveni mamă. Actrita este căsătorită din anul 2002, cu cameramanul Daniel Moder şi a mai fost măritată cu cîntăreţul Lyle Lovett.