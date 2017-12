Jumătate dintre liberalii constănţeni susţin revenirea lui Stolojan în partid

Peste 130 de liberali din judeţ au participat, sîmbătă, la şedinţa Delegaţiei Permanente (DP) a PNL Constanţa, unde au discutat pe marginea situaţiei actuale a partidului. Dintre problemele aduse în discuţie amintim: organizarea partidului în teritoriu, pregătirea PNL pentru alegerile locale din 2008, votul pentru Parlamentul European de anul viitor şi conferinţa judeţeană a PNL Constanţa, care va avea loc pe 2 decembrie. Cu această ocazie, cei 133 de liberali constănţeni prezenţi au răspuns unui chestionar cu 30 de întrebări referitoare la evoluţia partidului, eventualitatea revenirii în partid a membrilor excluşi, dar şi la viitorul Alianţei DA. Preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, a precizat că ideea chestionarului îi aparţine şi că prin această iniţiativă are ca scop clarificarea situaţiei actuale a PNL şi a subiectului legat de platforma liberală. După mai bine de două ore de dezbateri, la care reprezentanţii mass-media nu au avut acces, liberalii au declarat că şedinţa a fost una constructivă, în care s-au lămurit mai multe probleme privind activitatea partidului. Ei au lăsat impresia că nu resping ideea reprimirii lui Theodor Stolojan în PNL, numai că acest lucru trebuie făcut cu mare grijă şi cu condiţia ca fostul lider să respecte statutul partidului. “Cred că ar fi benefic ca Theodor Stolojan să se întoarcă în partid. Este mult mai complicat pentru a răspunde cu da sau nu. Cred că este bine pentru orice organizaţie să-şi poată organiza spectrul de membri, chiar dacă unii, la un moment dat, au convingeri care să contravină cu punctul de vedere al conducerii din acel moment. Trebuie să fim consecvenţi, iar orice cetăţean are voie să se exprime liber, dar numai într-un cadru organizat“, a afirmat deputatul Andrian Mihei. Un alt liberal, primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a declarat că problema lui Stolojan este una minoră, el apreciind că, de fapt, liberalii au o problemă de comunicare. “Eu cred că Theodor Stolojan nu a fost dat afară din partid, ci s-a pus în afara partidului. Chiar şi atitudinea lui de zilele trecute lasă impresia că nu ar vrea să se întoarcă“, a spus, la rîndul lui, secretarul coordonator al PNL, Victor Manea. Vicepreşedintele la nivel naţional al PNL, senatorul Puiu Haşotti, a afirmat că niciun membru al DP nu va susţine platforma lui Stolojan. În ceea ce priveşte întoarcerea acestuia în partid, Haşotti a spus că se poate discuta despre acest lucru numai dacă Stolojan acceptă că nu poate impune condiţii de negociere, în sensul că nu poate negocia decît cu actuala conducere a PNL. “Niciun membru PNL nu s-a pronunţat că ar fi de acord şi cu revenirea celorlalţi membri excluşi din partid“, a mai spus Haşotti.

Cristian Boureanu, cel mai puţin iubit de liberalii constănţeni

Ieri, la numai o zi după DP, Ghe. Dragomir a prezentat, într-o conferinţă de presă, rezultatele parţiale ale chestionarelor completate de către cei 133 de liberali. El a spus că 47% din participanţi s-au pronunţat pentru revenirea lui Stolojan în partid, în timp ce situaţia este cu totul alta în cazul celorlalţi foşti disidenţi liberali: Valeriu Stoica - 12%, Cristian Boureanu - 5%. În ceea ce priveşte organizarea unui congres extraordinar, care ar putea avea loc cel mai devreme în februarie 2007, părerile liberalilor constănţeni sînt împărţite - 50% cu 50%. "Părerea mea este că trebuie organizat un congres extraordinar pentru a vedea cine are curajul să candideze. Pentru Stolojan nu sînt îngrijorat, întrucît va obţine suficiente voturi pentru a face parte din conducerea partidului, dar ceilalţi membri ai grupului său vor fi ridiculizaţi, întrucît nu se bucură de niciun fel de simpatie. Cel mai prost la acest capitol stă Cristian Boureanu. Nu am pus problema întoarcerii în partid a Monei Muscă pentru că aici este problema CNSAS-ului şi a Justiţiei", a declarat Dragomir. El a adăugat că statutul partidului nu permite revenirea în partid a unui membru exclus mai devreme de un an. "În cazul în care la o DP se ia decizia reprimirii în partid a unui fost membru se va face o modificare a regulamentului de aplicare a statutului. Solicitările lui Stolojan sînt aberante. Dacă el va dori să îşi impună propria platformă, nu va fi nimeni de acord. Nu putem face asemenea schimbări în acest moment. Şi aşa mergem destul de departe schimbînd regulamentul. Noi trebuie să mergem cu legea noastră intrenă pînă în pînzele albe", a mai spus Dragomir, adăugînd că Stolojan a pierdut din simpatie atunci cînd a decis să se retragă din viaţa politică: "Ne-a spus că se retrage din viaţa politică din motive de sănătate. Atunci am crezut, dar nu ştim dacă a fost aşa". Liderul PNL Constanţa a mai spus că în acest moment există persoane care ar merita să se afle la conducerea PNL, dar care nu se pot bucura de acest privilegiu, şi persoane care ar trebui să renunţe la funcţiile de conducere, pentru că nu le merită, refuzînd însă să dea exemple în acest sens. "Faptul că statutul ne-a impus votul conducerii pe listă nu este un lucru benefic. Îmi pare rău că, la ora actuală, Crin Antonescu sau Bogdan Olteanu nu fac parte din conducerea partidului", a precizat Dragomir.

Potrivit aceloraşi chestionare completate sub protecţia anonimatului, ieşirea de la guvernare şi organizarea de alegeri anticipate nu sînt considerate oportune de către liberalii constănţeni. De asemenea, peste 90% din liberali şi-au manifestat dorinţa de a continua colaborarea cu PD în Alianţa DA. Paradoxal este că, în ciuda scandalurilor din ultima perioadă care au măcinat PNL-ul în interior, activitatea partidului la nivel naţional şi participarea PNL în actul de guvernare sînt percepute în mod pozitiv de către liberalii constănţeni. În ceea ce priveşte viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, Dragomir a declarat că majoritatea liberalilor doresc să candideze pe liste comune cu PD cu o singură condiţie: raportul să fie de unu la unu.