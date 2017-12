Justin Bieber, marele câștigător la gala MTV Europe Music Awards

Justin Bieber a fost senzația serii, duminică, la gala MTV Europe Music Awards, plecând cu brațele încărcate de trofee. Cântărețul canadian, al cărui al patrulea album, ”Purpose”, va fi lansat pe piață luna viitoare, după doi ani de la precedentul său disc, a apărut îmbrăcat într-un tricou și pantaloni roșii, pentru a interpreta cel mai recent hit al său, ”'What Do You Mean ?”. Justin Bieber a plecat cu premiul pentru cel mai bun artist masculin, cea mai bună colaborare și cel mai bun look. Referitor la ultimul premiu, el a glumit afirmând că îi datorează acest stil mamei sale. Justin Bieber a declarat că este fericit să fie citat mai degrabă pentru muzica lui decât pentru încurcăturile sale judiciare și viața privată.

Duetul de hip-hop Macklemore și Ryan Lewis a primit premiul pentru cel mai bun videoclip, duminică, la Milano, la gala MTV Europe Music Awards. Duetul înființat în Seattle (SUA) a câștigat cu videoclipul ”Downtown”, în fața unei concurențe serioase a lui Taylor Swift, care obținuse cele mai multe nominalizări. ”Habar n-aveam că vom câștiga vreun premiu”, au declarat cei de la Macklemore. ”Nu suntem un nume mare, nu avem nici un buget mare”, au subliniat ei.Grupul, cunoscut prin piesa sa în favoarea căsătoriei homosexuale, ”Same Love”, din 2012, a turnat clipul ”Downtown” la Spokane, nu departe de Seattle, unde cei de la Macklemore sunt văzuți plimbându-se pe stradă sau pe două roți. Premiul pentru cel mai bun videoclip este decernat de echipa editorială a MTV, însă majoritatea categoriilor sunt departajate de votul publicului. Premiul pentru cel mai bun cântec i-a revenit lui Taylor Swift, cu ”Bad Blood”, al cărei clip inspirat din filmele de acțiune cu accente feministe a fost deja consacrat la ceremonia MTV Music Awards din august.Vedeta R&B Rihanna, care se pregătește să lanseze și ea un nou album foarte așteptat, a câștigat la categoria cea mai bună artistă. Trupa britanică One Direction a plecat din nou cu premiul pentru cel mai bun artist pop, iar Nicki Minaj a câștigat la categoria hip-hop, cum s-a întâmplat și la MTV Music Awards. Artista nu a fost însă din nou nominalizată la categoria cel mai bun videoclip, pentru ”Anaconda”. Înainte de ceremonia din august, ea își exprimase regretul în acest sens și acuzase industria muzicală că defavorizează cântărețele de culoare. Minaj a reacționat la această nouă recompensă printr-un mesaj video în care își exprima regretul că nu este la Milano, ca să... mănânce o porție de spaghetti delicioase. Ed Sheeran, co-prezentator al galei alături strălucitoarea Ruby Rose, a primit premiul pentru cea mai bună interpretare live și cel mai bun World Stage. La categoriile regionale a dominat italianul Marco Mengoni, care a devansat trupa spaniolă Sweet California, obținând premiul pentru cel mai bun artist european, în timp ce pentru America Latină a triumfat brazilianca Anitta, iar pentru Australia, trupa 5 Seconds of Summer.

Conceput ca o alternativă la tradiționalele MTV Music Awards, MTV Europe Music Awards rămân totuși dominate de vedetele nord-americane.Trupa britanică Duran Duran și cei de la Spandau Ballet au primit premiul la categoria nou-înființată Video Visionary Award, ca pionieri ai clipurilor muzicale și pentru influența lor asupra unor artiști actuali precum Lady Gaga și The Killers. Premiile EMA au fost transmise în cele 160 de teritorii în care este prezent postul MTV și au putut fi urmărite de acasă, ca și de cele 8.000 de persoane prezente în sala de la Mediolanum Forum, prin intermediul unei aplicații care oferea o perspectivă de 360 de grade a evenimentului, grație unei rețele de camere distribuite în întreaga sală.

