Kylie Minogue dezvăluie secretul posteriorului său de invidiat!

Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că tocurile și o lumină favorabilă au făcut ca posteriorul ei să fie una din părțile sale anatomice cele mai admirate, relatează astăzi ziarul britanic 'Mail on Sunday', citat de EFE. Într-un interviu acordat acestui ziar, vedeta pop australiană a mărturisit că pentru a se simți atrasă de un bărbat nu contează dacă acesta are puțină burtică, fire albe, sau este chiar complet chel. Cu mult simț al umorului, Kyle Minogue asigură că celebrul său posterior a devenit aproape "o entitate aparte". "Uneori cred că este o parte separată de mine, s-ar putea datorită faptului că mi-am petrecut o parte din viață dansând pe tocuri", spune artista care are în spate aproape 30 de ani de carieră.