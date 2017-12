La şase ani, obligatoriu în clasa pregătitoare!

20:56:33 / 09 Septembrie 2015

Clasa 0

Doar in Romania se poate gadi asa , copilul de 6 ani trebuie obligatoriu sa fie in calsa 0 , asa gandesc scupii nostrii guvernanti, eu am vazut in Italia clasa1-a, la nepoata nu clasa 0 .Si ma rog ce le ofera statul ca trebuie sa le cumpe manualele parintii, sa participe financiar cu dotarile clasei , calculator imprimanta , daca se poate si cu aspirator, si prin rotatie unul din parinti sa faca curatenie in clasa. Acesta e invatamantul in Romania ,