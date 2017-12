Lăsaţi înfometaţi de premier!

Fie pentru a se depărta de politica de austeritate dusă de actuala guvernare, fie pentru a încerca să-i convingă pe manifestanţii din întreaga ţară să renunţe la proteste, în ultimele zile, tot mai mulţi reprezentanţi ai partidului de guvernământ au ieşit la posturile de televiziune pentru a vorbi despre viitoare posibile creşteri salariale, creşteri de pensii etc. Ultimul care a încercat să împace protestatarii a fost ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, care a declarat că taxa pe valoarea adăugată ar trebui redusă de la 24%, cât este în prezent, la 10% pentru produsele agro-alimentare, pentru că ar duce la scăderea preţurilor alimentelor şi la combaterea evaziunii. „În etapa următoare ar trebui să discutăm foarte mult despre ce înseamnă TVA şi nivelul accizelor la produsele agro-alimentare. Ar trebui gândit un TVA de sub 10%”, a spus Tabără. Intenţii privind reducerea TVA la alimente există de câţiva ani, fiind elaborat la un moment dat şi un proiect de lege în acest sens. Din păcate, însă, a rămas numai la stadiul de intenţie. Nici de această dată nu se va întâmpla altfel. La doar câteva ore de la declaraţiile ministrului Agriculturii, premierul Emil Boc a declarat că reducerea taxei pe valoarea adăugată la 10% în cazul produselor agro-alimentare nu reprezintă pentru Guvern o temă de discuţie în acest moment. Chiar dacă nu are sprijinul propriilor colegi, propunerea ministrului Agriculturii va fi susţinută de USL. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că USL susţine propunerea făcută de ministrul Agriculturii, comentând faptul că acesta a ajuns, de fapt, la una dintre măsurile enunţate de USL în programul politic.