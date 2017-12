Lavinia Şandru dă în judecată CNSAS dacă Mona Muscă va fi “albită”

Deputatul Lavinia Şandru a declarat, ieri, că va da în judecată Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS) în cazul în care Colegiul îşi va schimba, mîine, verdictul în cazul Monei Muscă. În cazul în care verdictul va fi unul prin care se va încerca prezentarea ei ca o patrioată care şi-a slujit ţara şi nu ca o informatoare a Securităţii, aşa cum deja se presupune, Şandru va cere un control parlamentar asupra instituţiei, iar în cazul în care se va dovedi că aceasta nu îşi mai respectă obiectul de activitate, va solicita chiar desfiinţarea organismului: "În cazul în care CNSAS va schimba verdictul în ceea ce o priveşte pe Mona Muscă şi aceasta va fi «albită» în urma noii decizii luate de Colegiu, este evident ca obiectul de activitate pentru care a fost înfiinţat CNSAS nu mai este respectat: deconspirarea Securităţii şi a celor care au exercitat o permanentă teroare împotriva cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale". Ea a atras atenţia că CNSAS este o instituţie aflată sub controlul Parlamentului, care "nu are dreptul să permită astfel de derapaje". Şandru este convinsă că nimeni nu se îndoieşte că Mona Muscă a semnat un angajament şi că a făcut poliţie politică prin informările date şi tocmai de aceea ea consideră că spălarea fostei liberale "nu înseamnă decît o ofensivă a fostului sistem securisto-comunist împotriva deconspirării, printr-un CNSAS controlat politic". Ea a amintit că a avertizat asupra "acestui pericol" acum două luni şi acum trei luni, însă "nimeni n-a facut nimic": "De această dată, pericolul este cu atît mai mare cu cît integrarea europeană a României am înţeles că înseamnă în mod evident şi deconspirarea, pentru că refuzul lui Varujan Vosganian pe motivul unei presupuse colaborări cu fosta Securitate este unul care indică asta".

Colegiul CNSAS ar urma să ia în discuţie şi să se pronunţe, în şedinţa de mîine, asupra contestaţiei formulate de Mona Muscă împotriva deciziei de colaborare primite iniţial. Deputatul Mona Muscă s-a prezentat, săptămîna trecută, la CNSAS, pentru a-şi susţine contestaţia la verdictul dat iniţial de Colegiul instituţiei, conform căruia aceasta ar fi colaborat cu Securitatea. Reamintim că Lavinia Şandru este cea care a vorbit prima oară despre posibila colaborare a Monei Muscă cu fosta Securitate.