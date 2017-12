Leul începe anul în forţă

Leul s-a apreciat, ieri, cu peste doi bani pînă la 3,3560 lei/euro, valoare pe care nu a mai atins-o din decembrie 2002, iar faţă de dolar s-a apreciat cu peste trei bani, pînă la 2,5374 lei/dolar, curs la care nu a mai ajuns din noiembrie 2000, potrivit datelor băncii centrale. Leul s-a apreciat încă din deschiderea şedinţei valutare, cînd era cotat la 3,3700-3,3750 lei/euro, în a doua parte a zilei moneda naţională ajungînd să fie tranzacţionată cu 3,3500-3,3530 lei/euro. Leul s-a apreciat, în prima zi de tranzacţionare din 2007, de la 3,3700 pînă la 3,3370 lei/euro, atingînd cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, ca urmare a intereselor puternice ale investitorilor străini pentru leu, susţin analiştii pieţei. Moneda naţională nu a putut, însă, să se menţină la acest nivel astfel că a pierdut teren pînă la 3,3900 lei/euro, dar s.a stabilizat în jurul cotaţiei de 3,3500-3,3600 lei/euro. Cursul oficial afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), arată un nivel de 3,3560 lei/euro, respectiv o apreciere a leului cu 257 de lei vechi faţă de euro (0,76%), comparativ cu nivelul de la sfîrşitul anului trecut, cînd BNR a afişat un curs de 3,3817 lei/euro. Euro nu a mai scăzut sub acest nivel din 3 decembrie 2002, cînd cursul oficial era de 33.457 lei vechi/euro (3,3457 lei/euro).

Pentru moneda americană, banca centrală a afişat, ieri, un curs oficial de 2,5374 lei/dolar, cu 302 lei vechi mai puţin pentru un dolar (1,18%) faţă de sfîrşitul săptămînii trecute, cînd cursul era de 2,5374 lei/dolar. Dolarul a mai atins un nivel similar în data de 30 noiembrie 2000, cînd era cotat la 25.364 de lei vechi (2,5364 lei), conform datelor BNR. Banca centrală calculează raportul leu/dolar, în funcţie de evoluţia pieţelor financiare internaţionale. BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, o medie a dobînzilor overnight (cu scadenţa la 24 ore) de 5,84% pe an la depozitele atrase (BUBID), în scădere cu 0,22 puncte procentuale faţă de vineri, iar dobînda medie la depozitele plasate (BUBOR) era de 7,44% pe an, cu 0,51 puncte mai puţin decît la sfîrşitul săptămînii trecute. Dobînzile la depozitele overnight se situau la 6-7% pe an în prima parte a zilei, pînă ce banca centrală a anunţat că a atras 1,2 miliarde lei, respectiv doar 8,52% din suma oferită de bănci la licitaţia pentru depozitele la o lună, la o dobîndă de 8,75% pe an. Ulterior, dobînzile overnight au scăzut brusc pînă la 2-5% pe an.