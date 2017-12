Leul, la cotaţia maximă din ultimii şase ani şi 11 luni faţă de dolar

Leul a urcat, ieri, la o cotaţie maximă a ultimilor şase ani şi 11 luni faţă de dolarul american, ca urmare a aprecierii monedei naţionale faţă de cea europeană şi a menţinerii dolarului faţă de euro la cotaţii de peste 1,38 dolari/euro pe pieţele internaţionale. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 90 de lei vechi (0,40%) faţă de dolar, de la 2,2675 lei/dolar, cît era luni, la 2,2585 lei/dolar. Dolarul nu a mai fost cotat la un nivel similar de şase ani şi 11 luni, respectiv din 21 august 2000, cînd banca centrală a afişat un curs de 22.549 de lei vechi (echivalentul a 2,2549 lei noi) pentru un dolar.

De la începutul acestui an, leul a cîştigat aproape 28 de bani (10,99%) faţă de moneda americană. Leul s-a apreciat în ultimele 12 luni cu aproape 57 de bani (20,05%) faţă de dolar. BNR calculează raportul leu/dolar în funcţie de evoluţia pieţelor financiare internaţionale. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a menţinut, în prima parte a zilei, la cotaţii între 1,3796 la 1,3834 dolari/euro, iar în jurul orei 14, ora României, cotaţia era de 1,3812 dolari/euro. Faţă de euro, leul s-a apreciat cu 87 de lei vechi (0,28%), de la 3,1291 lei/euro, cît era luni, pînă la 3,1204 lei/euro. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,41% pe an, faţă de 0,53% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,19% pe an, de la 1,87% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut brusc la 6,25-7,25% pe an de la 0,5-2% pe an, cît erau în ultima săptămînă, ca urmare a începerii unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii.