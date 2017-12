Leul pierde teren

Cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României (BNR) a urcat uşor ieri, pînă la 4,1817 lei/euro, după ce leul a pierdut aproape tot terenul cîştigat dimineaţa, stabilizîndu-se în apropiere de 4,18 lei/euro. Vineri, banca centrală afişase un curs de referinţă de 4,1786 lei/euro, în scădere cu peste un ban (0,3%) faţă de nivelul de joi. Moneda naţională se tranzacţiona în debutul şedinţei cu 4,1865 unităţi/euro şi s-a apreciat rapid, pînă în apropiere de 4,17 lei/euro, pentru ca apoi să piardă teren şi să se stabilizeze la aproximativ 4,18 unităţi/euro. La 13.30, băncile cumpărau un euro cu 4,1763 lei şi îl vindeau cu 4,1841 lei. Potrivit unui dealer din piaţă, BNR a injectat ieri în piaţa băncilor 3,596 miliarde lei (860,6 milioane euro), printr-o operaţiune de tip repo cu 15 participanţi, la o dobîndă de 9,5% pe an şi scadenţa la o lună. „La sfîrşitul acestei săptămîni vor ieşi din piaţă banii de la injecţia din 6 mai, de aceea e posibil ca BNR să fi făcut operaţiunea repo“, a spus un dealer din piaţă. În mai, BNR a injectat mai mult de 10 miliarde lei, la o dobîndă egală cu cea de politică monetară, operaţiunile făcîndu-se, de asemenea, cu scadenţa la o lună. Rezervele valutare internaţionale ale României, administrate de BNR, au crescut în mai cu 7,9% sau 1,966 miliarde euro, pînă la 26,85 miliarde euro, după şase luni consecutive de scădere, în condiţiile intrării, la începutul lunii trecute, a primei tranşe de bani de la FMI, arată datele BNR. În ceea ce priveşte moneda americană, aceasta a scăzut puternic ieri pe piaţa tranzacţiilor de la New York, atingînd cel mai redus nivel din 2009 faţă de euro. Monedele unor state furnizoare de materii prime, precum dolarul australian şi cel neo-zeelandez, au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni faţă de dolarul american, după ce cotaţia petrolului a atins maximul ultimelor şapte luni. În prima parte a tranzacţiilor de la New York, indicele dolarului era în scădere cu 0,5%, la 78,844 puncte, după ce a atins 78,586 puncte, cel mai redus nivel de la jumătatea lunii decembrie 2008. Euro a urcat cu 0,4%, la 1,4235 dolari pe unitate, după un maxim de la sfîrşitul lunii decembrie, de 1,4246 dolari pe unitate. Lira, considerată un plasament cu risc ridicat, a urcat la 1,6432 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din ultimele şapte luni.